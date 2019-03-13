五角大楼：计划投26亿美元研制AI及高超音速武器

美国最新的2020财年国防预算提案金额达到了创纪录的7500亿美元。其中，五角大楼正计划投入26亿美元，以研制人工智能及高超音速武器等新事物。
“今日俄罗斯”（RT）12日报道称，美国五角大楼刚刚提出了2020财年的国防预算提案。新一财年的预算比2019财年的7160亿美元还要高，达到了创纪录的7500亿美元。其中，由于美国军方希望获得新式武器和技术，例如高超音速武器等，他们将需要很多资金以运行多个项目。
“这是70年来最大的研发需求，这项由战略决定的预算将投向下一代科技、太空、导弹和网络技术的研发，”美国代理国防部长沙纳汉说道，“提高预算是为了美军在未来几十年中的激烈竞争做好充分的准备。”
RT称，在新的国防预算提案中，将有26亿美元用于研发高超声速武器，另外37亿美元用于研发无人系统或自动驾驶系统，以及近10亿美元用于研发人工智能及面部识别等技术。
除了研发新技术外，新国防预算中还包括为美军在世界各地发动持续战争的费用。例如，随着美国宣布从叙利亚撤军，美国打击“伊斯兰国”（IS）恐怖组织的“内在决心”（Operation Inherent Resolve）行动预算将从2019财年的89亿美元降低至69亿美元。
但与此同时，美国在阿富汗的“自由哨兵”（Operation Freedom‘s Sentinel）行动则将增加1亿美元，达到186亿美元。RT认为，这一数字清楚地表明，五角大楼并不想结束这场已经持续了17年的战争。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost