五角大楼：计划投26亿美元研制AI及高超音速武器

美国最新的 2020 财年国防预算提案金额达到了创纪录的 7500 亿美元。其中，五角大楼正计划投入 26 亿美元，以研制人工智能及高超音速武器等新事物。





“ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 12 日报道称，美国五角大楼刚刚提出了 2020 财年的国防预算提案。新一财年的预算比 2019 财年的 7160 亿美元还要高，达到了创纪录的 7500 亿美元。其中，由于美国军方希望获得新式武器和技术，例如高超音速武器等，他们将需要很多资金以运行多个项目。





“ 这是 70 年来最大的研发需求，这项由战略决定的预算将投向下一代科技、太空、导弹和网络技术的研发， ” 美国代理国防部长沙纳汉说道， “ 提高预算是为了美军在未来几十年中的激烈竞争做好充分的准备。 ”

RT 称，在新的国防预算提案中，将有 26 亿美元用于研发高超声速武器，另外 37 亿美元用于研发无人系统或自动驾驶系统，以及近 10 亿美元用于研发人工智能及面部识别等技术。

除了研发新技术外，新国防预算中还包括为美军在世界各地发动持续战争的费用。例如，随着美国宣布从叙利亚撤军，美国打击 “ 伊斯兰国 ” （ IS ）恐怖组织的 “ 内在决心 ” （ Operation Inherent Resolve ）行动预算将从 2019 财年的 89 亿美元降低至 69 亿美元。

但与此同时，美国在阿富汗的

“

自由哨兵

”

（

Operation Freedom‘s Sentinel

）行动则将增加

1

亿美元，达到

186

亿美元。

RT

认为，这一数字清楚地表明，五角大楼并不想结束这场已经持续了

17

年的战争。

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