国务卿能干多久？蓬佩奥:看特朗普何时发推开除我

美国总统特朗普的高层官员很多都是“来去匆匆”，少有人能像国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）一样长期获重用。他出席活动时开玩笑说，等到他从推特得知消息，就知道该以什么姿态下台了。
综合美国有线电视新闻网（CNN）与《国会山报》（The Hill）报道，蓬佩奥18日在家乡堪萨斯州出席一场论坛时，被问到他将担任国务卿多长时间时，他回应称：“当到他（特朗普）推文告知我下台为止。”让听众哄堂大笑。
报道指出，美国首席外交官蓬佩奥对特朗普十分忠诚，今天难得以轻松口气谈论他这位出了名“反复无常”的上司，并且间接提到前任国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）是通过特朗普推文得知自己“被辞职”的命运。
蓬佩奥还说：“我不觉得我会被炒鱿鱼，至少今天是这样。”接着他开始称赞特朗普一番，说特朗普是“是货真价实的领袖，会指点我”。
蓬佩奥在特朗普刚上任时出任美国中央情报局（CIA）局长，向来行事谨慎，不让他与特朗普之间有任何矛盾，成为难得未与总统发生冲突的原始班底之一。
而温文儒雅的前石油公司主管蒂勒森，施压特朗普留在国际协议未果，从非洲行程返美途中从推特看到他被开除的消息。白宫还到处宣传蒂勒森看到推文时人在厕所内。
报道称，前国会议员蓬佩奥广受国内保守派欢迎，共和党大佬建议他在特朗普明年争取连任时，出马角逐堪萨斯州联邦参议员一职。
但蓬佩奥对于参选意愿一直都含糊其词。他向堪萨斯州《威奇塔鹰报》（The Wichita Eagle）提到自己的政治前途时说：“上帝会把我安排到最适当的位置。”
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