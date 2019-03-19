以色列对中国芯片销售大增 因英特尔在当地扩产

以色列去年对中国出口电脑芯片暴增，因中国企业扩大买进英特尔(INTC.O)迦特镇(Kiryat Gat)厂的产品。
以色列出口协会的一名官员向路透表示，最新数据显示去年对中国半导体出口跳增80%至26亿美元。一名行业消息人士向路透指出，上述的半导体出口中，以色列英特尔占了至少80%。
对于以色列政府而言这会是个好消息，因该政府正努力深化与中国的往来，同时根据上述出口协会的官方数据，2018年半导体在整体商品出口金额中占39亿美元。
两国已开始磋商贸易协议，技术料将成为讨论的重点。统计数据显示，以色列对中国的总体商品出口(不包括钻石)增长了50%，达到47亿美元。
英特尔于2017年宣布投资50亿美元，扩大其位于以色列南部Kiryat Gat工厂的产能，该工厂生产部分世界上最小、速度最快的芯片。
当年，英特尔还以150亿美元的价格收购了以色列专注于汽车的芯片和技术公司Mobileye。该公司表示今年将向一家新的以色列工厂投资110亿美元。
英特尔发言人表示，公司去年从以色列出口价值39亿美元的产品，高于2017年的36亿美元。他没有进一步详述英特尔在以色列的业务。
中国官员曾表示，他们希望发展国内芯片市场，因为中国企业每年进口2,700亿美元的芯片。以色列以出口高端芯片闻名全球。
以色列出口协会还表示，去年销往中国的半导体制造检测设备跳增64%至4.5亿美元。
中国去年取代英国，成为以色列第二大商品出口市场，仅次于美国。(路透社)
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