以色列对中国芯片销售大增 因英特尔在当地扩产





以色列出口协会的一名官员向路透表示，最新数据显示去年对中国半导体出口跳增 80% 至 26 亿美元。一名行业消息人士向路透指出，上述的半导体出口中，以色列英特尔占了至少 80% 。





对于以色列政府而言这会是个好消息，因该政府正努力深化与中国的往来，同时根据上述出口协会的官方数据， 2018 年半导体在整体商品出口金额中占 39 亿美元。

两国已开始磋商贸易协议，技术料将成为讨论的重点。统计数据显示，以色列对中国的总体商品出口 ( 不包括钻石 ) 增长了 50% ，达到 47 亿美元。





英特尔于 2017 年宣布投资 50 亿美元，扩大其位于以色列南部 Kiryat Gat 工厂的产能，该工厂生产部分世界上最小、速度最快的芯片。





当年，英特尔还以 150 亿美元的价格收购了以色列专注于汽车的芯片和技术公司 Mobileye 。该公司表示今年将向一家新的以色列工厂投资 110 亿美元。





英特尔发言人表示，公司去年从以色列出口价值 39 亿美元的产品，高于 2017 年的 36 亿美元。他没有进一步详述英特尔在以色列的业务。





中国官员曾表示，他们希望发展国内芯片市场，因为中国企业每年进口 2,700 亿美元的芯片。以色列以出口高端芯片闻名全球。





以色列出口协会还表示，去年销往中国的半导体制造检测设备跳增 64% 至 4.5 亿美元。





中国去年取代英国，成为以色列第二大商品出口市场，仅次于美国。 ( 路透社 )

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