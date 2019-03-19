波音CEO视频公开信：590个单词提11次“安全”

埃航坠机后，除了一条慰问死难者的贴文，一直对外界保持沉默的美国波音公司 CEO 米伦伯格（ Dennis Muilenburg ）终于露面回应了。在一段录制于美国芝加哥总部的视频中，波音公司 CEO 先是对死难者表达了 “ 最深刻的哀悼 ” 。





波音公司 CEOMuilenburg 在发视频里表示，波音一直与美国联邦航空管理局，交通运输部和国家运输安全委员会就狮子航空和埃塞俄比亚航空公司事故的所有相关问题进行全面合作。

他还一直强调： “ 安全是波音公司的核心 ” ，根据 Lion Air Flight 610 事故的事实以及埃塞俄比亚航空公司 ET302 航班事故可获得的新数据，我们采取措施全面确保 737 MAX 的安全。我们也理解并遗憾由于波音 737MAX 停飞给航空公司、客户、航空社群等带来的挑战。

Muilenburg 表示，波音公司正在全面快速地从埃航客机坠毁事故中获取更多黑匣子记录的信息，并在现场为调查人员提供技术支持，至于什么时候公布这些信息则由埃塞俄比亚官方定夺。

他还表示，波音公司将继续为各国航空公司和飞行员提供最好的产品、培训和支持，并宣布波音将很快发布针对波音 737 MAX 机型的软件升级和相关飞行培训，以应对此前狮航事故发生后所发现的种种问题。





波音

CEO

这篇视频演讲共有

590

个单词，其中

11

次提到

“SAFE”

（安全）或

“SAVELY”

（安全地），以不断强调波音是多么重视安全。但在

5

个月内，两起极其相似的坠机、

346

人死亡的事故，令波音

737MAX

被包括美国在内全球各国下令

“

停飞

”

、

“

禁入

”

，目前，波音亟需权威部门对事故调查的结果，以证明波音

737MAX

是否存在缺陷、是否安全。

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