波音CEO视频公开信：590个单词提11次“安全”

埃航坠机后，除了一条慰问死难者的贴文，一直对外界保持沉默的美国波音公司CEO米伦伯格（Dennis Muilenburg）终于露面回应了。在一段录制于美国芝加哥总部的视频中，波音公司CEO先是对死难者表达了“最深刻的哀悼”。
波音公司CEOMuilenburg在发视频里表示，波音一直与美国联邦航空管理局，交通运输部和国家运输安全委员会就狮子航空和埃塞俄比亚航空公司事故的所有相关问题进行全面合作。
他还一直强调：“安全是波音公司的核心”，根据Lion Air Flight 610事故的事实以及埃塞俄比亚航空公司ET302航班事故可获得的新数据，我们采取措施全面确保737 MAX的安全。我们也理解并遗憾由于波音737MAX停飞给航空公司、客户、航空社群等带来的挑战。
Muilenburg表示，波音公司正在全面快速地从埃航客机坠毁事故中获取更多黑匣子记录的信息，并在现场为调查人员提供技术支持，至于什么时候公布这些信息则由埃塞俄比亚官方定夺。
他还表示，波音公司将继续为各国航空公司和飞行员提供最好的产品、培训和支持，并宣布波音将很快发布针对波音737 MAX机型的软件升级和相关飞行培训，以应对此前狮航事故发生后所发现的种种问题。
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