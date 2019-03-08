叙政府拒绝接受“化武袭击”事件调查报告

叙利亚外交部7日说，叙利亚拒绝接受禁止化学武器组织（禁化武组织）调查团关于叙利亚杜马镇“化武袭击”事件的调查报告，认为其“公然歪曲事实”。
叙通社援引叙外交部一名发言人的话说，该报告无视目击者证词，即“所谓化武袭击只是恐怖组织导演的一场戏”，反而采取了“叙利亚境外一些假目击者”的陈述，报告缺乏专业性。
该发言人呼吁调查团不要屈从外部压力或受政治操纵，作出符合逻辑、有专业性的结论。他同时表示，为履行对禁化武组织的承诺，叙利亚仍将继续与该组织的技术部门合作。
3月1日，禁化武组织发布了关于叙利亚杜马镇“化武袭击”事件调查的最终报告，称2018年4月7日叙利亚首都大马士革东古塔地区的杜马镇发生过使用化学武器的事件，被使用的有毒化学物质中含有活性氯。该报告未确认化学武器使用方。
2018年4月7日，叙利亚首都大马士革东古塔地区的杜马镇据称发生“化武袭击”事件。有消息称，事件中使用了氯气。叙利亚政府坚决否认使用化学武器的指责，称有关消息“是反政府武装支持的媒体编造的假新闻”。
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