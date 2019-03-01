强硬到底?澳大利亚坚称就算美国退缩也要封杀华为

外媒称，澳大利亚外长玛丽斯·佩恩说，即便美国总统特朗普软化了对中国电信供应商华为的立场，澳大利亚也会坚决执行关于不让华为进入本国宽带及5G网络的禁令。
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站2月27日报道，佩恩在伦敦与英国外交大臣杰里米·亨特会晤前对记者表示，澳大利亚对华为的看法很明确。
她说：“我们不想让对另一个政府负有义务的任何企业进入我们的通信网络。”
报道称，英国政府已经委托有关方面在今年3月至6月的某个时候，针对这家中国供应商是否应该被禁止进入5G网络拿出审查结果。不过它同时暗示，准备允许华为继续为英国网络提供技术。
佩恩说，她乐于与英方官员分享澳大利亚所掌握的情报，之前这些情报说服澳大利亚工党和执政联盟支持针对华为的禁令。
事实上，早在去年8月份，中国外交部就回应过澳大利亚的有关做法。外交部发言人陆慷当时说，中国和澳大利亚的企业合作本来互利双赢，澳方应为此种合作提供便利，因为这不仅符合中国企业利益，也符合澳大利亚企业和消费者的利益。澳大利亚不应当利用各种借口人为设置障碍，采取歧视性做法，中方敦促澳大利亚政府摒弃意识形态偏见，为中国企业在澳大利亚的运营提供一个公平的竞争环境。
2月26日中国外交部发言人陆慷在主持例行记者会时也表示，“有些人”是出于自身利益需要，不惜采取各种手段、甚至动用国家力量，来打压其他国家的企业，来试图破坏他国企业间正常的互利合作。但这些人应当清楚，其他国家的企业和消费者也是要从自己的切身利益考虑来作出选择的；而各国的政策评判，是要依据事实、而不是捕风捉影捏造的谎言。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost