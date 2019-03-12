日本万名女性罢穿“职场高跟鞋” 遭公司主管抨击

身穿职业套装，脚踩 “ 恨天高 ” 是日本职场女性的 “ 标配 ” ，看似光鲜亮丽，实则苦不堪言。调查显示，长时间穿高跟鞋给女性带来巨大痛苦，不光引发脚疼、膝盖疼等疾病，还有人因此导致脚部变形。于是日本掀起一场解放双脚的 “ 罢穿 ” 高跟鞋运动，目前已征集到将近 1.5 万名女性签名，联名向日本厚生劳动省抗议这项职场 “ 潜规则 ” 。

据日本新闻网站 BLOGOS11 日报道，这项 “ 罢穿运动 ” 由一位名叫石川优实的女性发起，她在一家殡仪馆从事引导员工作，按照规定必须穿着高跟鞋出勤，一天下来双脚疼痛难忍。一次，她盯着男性同事脚上的平底鞋突然想到， “ 要是我也穿这种鞋的话，工作负担肯定会大大减轻 ” 。石川在社交网站上发表文章说，高跟鞋害人不浅，容易引起流血、起泡、脚趾外翻等各种各样的健康问题，而且随着年龄的增长，负面影响恐怕更加明显。她实在不能理解对于女性来说如此痛苦的一件事，怎么会成为所谓的 “ 职场礼仪 ” 。





石川的想法瞬间获得许多网民点赞，引发日本女性向职场高跟鞋集体 “ 宣战 ” 。有日本网民留言称， “ 要求职场女性穿高跟鞋，想必只是为了让男性饱眼福吧 ”“ 倡导男女平等几十年了，可是日本在着装这件小事上都没能做到 ” 。有外国女性也用英语声援称， “ 这个世界上没有 ‘ 无痛 ’ 高跟鞋，女性的双脚应该由自己做主。 ” 也有男性站出来帮太太说话， “ 妻子高跟鞋的内侧经常沾有血渍，让人心疼 ” 。围绕该运动的讨论愈演愈烈，甚至上演电视大辩论。在 AbemaTV10 日播放的一档节目中，随机采访了街头女性对此事的看法。容忍派认为 “ 拜访客户的时候，不穿高跟鞋显得很没有礼貌 ” ；反对派则认为 “ 穿着高跟鞋跑业务，简直要出人命了 ” 。

“

罢穿运动

”

在保守的日本社会遭到不少抨击，有公司的人事主管直言，

“

要是有女性没穿高跟鞋就来上班，我会认为她缺乏职场常识而不予录用

”

。对于这种声音，有人提议说，

“

站着说话不腰疼，应该让男性穿高跟鞋上一天班试试

”

。

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