国泰航空同意49.3亿港元收购海航旗下香港快捷航空 加强廉航旅游市场

国泰航空 (Cathay Pacific Airways) 周三表示，已同意以 49.3 亿港元的价格，从资金紧张的海航集团 (HNA Group) 手中收购香港快捷航空 (Hong Kong Express Airways)，从而在快速增长的廉价旅游市场站稳脚跟。国泰航空表示，打算继续以独立运营商的身份运营香港快运，采用低成本的商业模式。
国泰航空在提交给香港交易所的一份声明中表示，此次收购价格包括 22.5 亿港元现金和 26.8 亿港元的期票非现金对价。此前公告披露，香港快运公布 2018 年净亏损 1.41 亿港元，资产净值 11.2 亿港元。
国泰航空本月早些时候表示，正就此次收购进行「积极讨论」。
由于香港国际机场的停机位不足，限制了国泰在于新加坡航空 (Singapore Airlines) 和澳洲航空 (Qantas Airways) 等同行的竞争中建立自己廉价航空品牌的能力。
国泰航空首席执行官上周对路透表示，他认为低成本航空公司满足了一个「独特的市场领域」，有助于刺激新的旅游需求。
国泰航空的三年转型计划已进入第三年。该计划旨在削减成本，增加收入，使其在与中国和中东竞争对手以及低成本航空公司的竞争中更具竞争力。
陷入困境的海航集团依旧还拥有香港航空公司 (Hong Kong Airlines)。
香港快运和海航没有立即回应置评请求。
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