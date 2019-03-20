德副议长要求立即驱逐美大使:我们忍耐是有限度的

据德国之声报道， 3 月 20 日德国副议长、反对党自由民主党副主席沃尔夫冈 • 库比奇（ Wolfgang Kubicki ）表示，美国驻德大使理查德 • 格雷内尔屡次干涉德国主权，这应当促使德国外交部长海科 • 马斯立即宣布格伦内尔为德国 “ 不受欢迎的人 ” 。假如被宣布为 “ 不受欢迎的人 ” ，这位美国大使将被要求离开德国。





库比奇表示： “ 任何表现得像 ‘ 驻占领国特派员 ’ 的美国外交官都必须明白，我们的忍耐是有限的。 ” 库比奇目前也是德国联邦议院五名副议长之一。

格雷内尔大使周二批评北约盟友德国的军事开支金额太低，促使库比奇指责这位特使多次 “ 干预 ” 德国主权问题。





在格雷内尔大使批评德国国防开支的几周之前，还曾经要求柏林方面停止铺设横跨波罗的海的天然气管道 “ 北溪 2 号 ” ，并威胁参与该项目的公司将受到美国制裁。这一管道正在铺设之中，目的是从俄罗斯向德国输送天然气，美国政府认为这在经济上帮助了俄罗斯。

德国社会民主党（ SPD ）党团会议负责人卡斯滕 • 施耐德（ Carsten Schneider ）周二对德国新闻机构表示， “ 格雷内尔完全就是外交领域的一个失败案例。 ”





施耐德说： “ 格伦内尔一再笨拙的挑衅、破坏了大西洋两岸国家的关系。 ”

施耐德表示，唐纳德 · 特朗普总统派来的大使，显然不想承认德国正在为北约的国际使命（如阿富汗军事行动）做出的重大贡献。

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