德副议长要求立即驱逐美大使:我们忍耐是有限度的

据德国之声报道，3月20日德国副议长、反对党自由民主党副主席沃尔夫冈•库比奇（Wolfgang Kubicki）表示，美国驻德大使理查德•格雷内尔屡次干涉德国主权，这应当促使德国外交部长海科•马斯立即宣布格伦内尔为德国“不受欢迎的人”。假如被宣布为“不受欢迎的人”，这位美国大使将被要求离开德国。
库比奇表示：“任何表现得像‘驻占领国特派员’的美国外交官都必须明白，我们的忍耐是有限的。”库比奇目前也是德国联邦议院五名副议长之一。
格雷内尔大使周二批评北约盟友德国的军事开支金额太低，促使库比奇指责这位特使多次“干预”德国主权问题。
在格雷内尔大使批评德国国防开支的几周之前，还曾经要求柏林方面停止铺设横跨波罗的海的天然气管道“北溪2号”，并威胁参与该项目的公司将受到美国制裁。这一管道正在铺设之中，目的是从俄罗斯向德国输送天然气，美国政府认为这在经济上帮助了俄罗斯。
德国社会民主党（SPD）党团会议负责人卡斯滕•施耐德（Carsten Schneider）周二对德国新闻机构表示，“格雷内尔完全就是外交领域的一个失败案例。”
施耐德说：“格伦内尔一再笨拙的挑衅、破坏了大西洋两岸国家的关系。”
施耐德表示，唐纳德·特朗普总统派来的大使，显然不想承认德国正在为北约的国际使命（如阿富汗军事行动）做出的重大贡献。_____________
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