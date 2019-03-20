    • 2019年3月20日

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    德副议长要求立即驱逐美大使:我们忍耐是有限度的

    星期三, 三月 20, 2019

    据德国之声报道，320日德国副议长、反对党自由民主党副主席沃尔夫冈库比奇（Wolfgang Kubicki）表示，美国驻德大使理查德格雷内尔屡次干涉德国主权，这应当促使德国外交部长海科马斯立即宣布格伦内尔为德国不受欢迎的人。假如被宣布为不受欢迎的人，这位美国大使将被要求离开德国。

    库比奇表示：任何表现得像驻占领国特派员的美国外交官都必须明白，我们的忍耐是有限的。库比奇目前也是德国联邦议院五名副议长之一。
    　　
    格雷内尔大使周二批评北约盟友德国的军事开支金额太低，促使库比奇指责这位特使多次干预德国主权问题。

    在格雷内尔大使批评德国国防开支的几周之前，还曾经要求柏林方面停止铺设横跨波罗的海的天然气管道北溪2，并威胁参与该项目的公司将受到美国制裁。这一管道正在铺设之中，目的是从俄罗斯向德国输送天然气，美国政府认为这在经济上帮助了俄罗斯。
    　　
    德国社会民主党（SPD）党团会议负责人卡斯滕施耐德（Carsten Schneider）周二对德国新闻机构表示，格雷内尔完全就是外交领域的一个失败案例。

    施耐德说：格伦内尔一再笨拙的挑衅、破坏了大西洋两岸国家的关系。

    　　
    施耐德表示，唐纳德·特朗普总统派来的大使，显然不想承认德国正在为北约的国际使命（如阿富汗军事行动）做出的重大贡献。
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