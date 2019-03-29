    • 2019年3月29日

    Home global 俄外交部：印度进行反卫星试验 美国是罪魁祸首

    俄外交部：印度进行反卫星试验 美国是罪魁祸首

    星期五, 三月 29, 2019

    印度本周宣布成功试射反卫星导弹后，美国军方发出警告。莫斯科则认为，印度的行动主要离不开美方自作孽
    　　
    据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，当地时间328日，俄外交部表示，美国对全球军备控制系统的破坏性政策，以及自身对太空武器化的持续渴望，很大程度上成为印度试射反卫星导弹的诱因。
    　　
    27日，正在备战大选的印度总理莫迪讲话说，该国成功试射了反卫星导弹，其称赞印度挤身太空强国行列。同时，印方当天还公布了一段发射视频。

    反卫星武器能够允许攻击敌方卫星，使后者失去侦察手段或通信受到破坏，并为拦截弹道导弹提供技术基础。印度成功试射反卫星导弹，自然受到了持续推进太空武器化的主要国家——美国的关注。
    　　
    美国国防部在第一时间表达关切，代理防长帕特里克·沙纳汉警告，使用像印度一样的反卫星（ASAT）武器可能会因为留下的碎片而在太空中造成混乱

    俄外交部28日还对警告可能出现太空军备竞赛。
    　　
    当天在一份声明中，俄方说，我们必须指出，这一举动在很多方面是军控领域局势恶化的结果。声明同时点名美国才是罪魁祸首美国的破坏性行动损坏了整个国际安全与战略稳定架构。
    　　
    声明补充，美国导弹防御系统的单方面与无限制扩张，以及华盛顿方面不愿放弃在太空部署武器的计划，促使其他国家在同样领域展示实力。
    　　
    声明显示，俄方仅就此事谴责美国。俄方承认印度方面的声明，即此次试射并非向任何特定国家发出信息，新德里反对太空武器化。
    　　
    美俄双方就军备控制问题争执已久。今年2月，美国以俄方违反条约为由，执意暂停了继续履行《中导条约》义务，俄方则反对美国指控；本月初，俄总统普京也签署命令暂停履约，作为对美国的回应。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：