俄外交部：印度进行反卫星试验 美国是罪魁祸首

印度本周宣布成功试射反卫星导弹后，美国军方发出警告。莫斯科则认为，印度的行动主要离不开美方 “ 自作孽 ” 。

据今日俄罗斯电视台（ RT ）网站消息，当地时间 3 月 28 日，俄外交部表示，美国对全球军备控制系统的破坏性政策，以及自身对太空武器化的持续渴望，很大程度上成为印度试射反卫星导弹的诱因。

27 日，正在备战大选的印度总理莫迪讲话说，该国成功试射了反卫星导弹，其称赞印度挤身太空强国行列。同时，印方当天还公布了一段发射视频。





反卫星武器能够允许攻击敌方卫星，使后者失去侦察手段或通信受到破坏，并为拦截弹道导弹提供技术基础。印度成功试射反卫星导弹，自然受到了持续推进太空武器化的主要国家 —— 美国的关注。

美国国防部在第一时间表达关切，代理防长帕特里克 · 沙纳汉警告，使用像印度一样的反卫星（ ASAT ）武器可能会因为留下的碎片而在太空中造成 “ 混乱 ” 。





俄外交部 28 日还对警告可能出现太空军备竞赛。

当天在一份声明中，俄方说， “ 我们必须指出，这一举动在很多方面是军控领域局势恶化的结果。 ” 声明同时点名美国才是 “ 罪魁祸首 ” ， “ 美国的破坏性行动损坏了整个国际安全与战略稳定架构。 ”

声明补充，美国导弹防御系统的 “ 单方面与无限制扩张 ” ，以及 “ 华盛顿方面不愿放弃在太空部署武器的计划 ” ，促使其他国家在同样领域展示实力。

声明显示，俄方仅就此事谴责美国。俄方承认印度方面的声明，即此次试射并非向任何特定国家发出信息，新德里反对太空武器化。

美俄双方就军备控制问题争执已久。今年

2

月，美国以俄方违反条约为由，执意暂停了继续履行《中导条约》义务，俄方则反对美国指控；本月初，俄总统普京也签署命令暂停履约，作为对美国的回应。

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