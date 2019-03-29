日本将编程列为小学必修课 加强对IT人才培养

日本传统工业虽强，但却常常感叹没有比尔 · 盖茨那样的人物。为此，日本政府不断加强对 IT 人才的培养，继之前将编程列为中学必修课后，又决定让小学生也学编程。

据日本经济新闻 27 日报道，日本文部科学省 26 日公布新教科书审定结果，要求从明年 4 月起，将编程作为必修内容加入小学算术和理科教科书中。





按照新修订的小学 6 年级理科课本，日本学生需学会使用 “ 点亮 ”“ 熄灭 ”“ 反复 ” 等指令，掌握让发光二极管（ LED ）按照预想的次数点亮熄灭的编程内容。

尽管一些企业把这看作新的机会并予以支持，可很多小学对导入编程课程的态度比较消极。日本文部科学省调查显示，目前在全国教育委员会所属小学中，有 69% 表示还没有为开设编程课程做好准备。位于偏远地区与那国岛教育人士认为，日本政府的实施办法和目的非常暧昧，可能最终无法落实。

据悉，到

2020

年，日本

IT

人才预计将出现

29

万人的空缺，到了

2030

年，空缺将达到

59

万人。为此，日本政府把编程必修化写入日本经济成长战略。实际上，英国早在

2014

年就规定，

5

到

16

岁必须学习编程，韩国在

2007

年就规定初等教育起必修编程课。日本为此深感落后，因此决定把编程课尽早必修化，并希望以此为契机，形成全国各界协力、共同积极推进的态势。

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