中国国防部坚决反对美向台售武

据媒体报道，美国可能会向台湾出售F-16V战机，以及美国国务卿蓬佩奥表示未来可能会有更多行动执行《台湾旅行法》，中国国防部发言人吴谦回应指，注意到美方最近在台湾问题上搞了一系列动作，无论是售台武器，还是军事联系，中方都坚决反对。
吴谦表示，世界上只有一个中国，中华人民共和国是中国的唯一合法政府，中国的主权和领土完整不容分割。他又强调，台湾问题是中国的内政，不容任何外来干涉。一个中国原则是公认的国际关系准则，也是中美关系的政治基础。任何破坏一个中国原则的言论和行为，都无异于动摇中美关系的根基，不符合中美两国的根本利益，也是非常危险的。
吴谦又提到，注意到台湾一些人的分裂谬论，强调统一是历史大势，是正道。台独是历史逆流，是绝路。煽动两岸对抗、妄图挟洋自重的人和势力不明大义、不得人心。
吴谦强调，中方愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但针对外部势力干涉和台独分裂分子活动，将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。（信报）
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