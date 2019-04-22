台湾总统蔡英文今天说，推动非核家园，完成国家的能源转型，是现在最重要的环境工作；政府未来会更积极在政策宣导，避免国人受到错误能源资讯误导，甚至产生不必要的缺电焦虑。
今天是世界地球日，蔡总统今天在总统府接见环境团体代表，了解环团1年来在各项环境议题的关切、政府在相关政策推动情形以及需要改善的地方。这项行程未公开，总统府会后发布新闻稿。
环境团体代表在荒野保护协会理事长刘月梅带领下，分别就能源教育、动物保护以及再生能源的推动、海洋保护等等领域，提出团体目前努力目标，以及需要政府配合或精进检讨的地方。
环团特别希望政府重视能源教育的推动情形，避免国民对于能源相关科普知识不足，甚至产生偏差。例如许多国人至今仍旧误以为核电是目前最主要的电力来源，因而在此议题受到误导，影响能源转型的顺利推动。
环团同时向蔡总统建言，希望能架构一个不定期与相关部会沟通环境议题的平台，让各项环境资讯，可以与行政部门有快速而直接沟通。
蔡总统表示，在政策面上，推动非核家园，完成国家的能源转型，是现在最重要的环境工作。关于能源教育的问题，她除了会请总统府副秘书长施克和转知行政院。政府未来也会更积极在这些政策的宣导上，避免国人再次受到错误的能源资讯所误导，甚至因此产生不必要的缺电焦虑。
至于环团提出希望有沟通平台的建议，蔡总统也回应，她会委请施克和与团体对口，也希望相关的部会首长，能够与团体多接触。
蔡总统说，政府上任将近3年来，各项重要的环境议题，都有专案列管，逐步解决，而这些具体的成果，不仅仅是政府团队的推动，更重要的是有这么多团体朋友的努力倡议，社会与政府共同协力，让一个个目标可以持续达成。
她期待，明年的此刻，无论团体、政府部门都可以在环境事务推动上有更进一步的收获，也让这样的历年聚会，更具意义。（中央社）
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