争夺全球5G主导权 特朗普：不能允许他国超越美国

“5G竞赛是一场美国必须要赢的比赛……这是我们一定会赢的竞赛。”美国总统特朗普当地时间12日在白宫发表了有关美国5G部署战略的讲话，被认为是美国吹响了以5G为核心的高科技产业竞赛的号角。自上台之后，特朗普一直用贸易战等手段维护美国钢铁、汽车等传统产业的“美国优先”。这次他罕见地直接出面宣布美国必须要获得全球5G竞争的主导权，并直白地宣布“要确保5G网络不被敌人掌握”，让世界担忧美国未来为维护霸权，很有可能利用政治、贸易、法律甚至军事等各种手段，在5G等高科技领域也推行攻击性政策。此前，美国一直要求盟友拒绝使用华为等中国公司的5G设备，却发现它越来越难以说服其他国家。中国互联网研究学者方兴东14日接受《环球时报》记者采访时表示，如今世界在通信等高科技产业链和供应链方面已经形成全球高度协作、相互渗透的生态体系。在5G领域突出“美国优先”，并以政治力量推波助澜，只可能扭曲市场正常的公平竞争环境，扰乱健康有序的发展进程。如果用力过猛，很可能成为造成全球互联网进一步分化、甚至分裂的罪魁祸首。

“美国之音”称，当地时间12日，特朗普在白宫罗斯福厅发表了关于美国5G部署的讲话，并宣布了多项旨在刺激美国5G网络发展的举措。特朗普表示：“5G竞赛是一场美国必须要赢的比赛”，“我们许多伟大的公司已经参与其中，我们已经给予了他们所需的激励。坦率地说，这是我们一定会赢的竞赛。”特朗普称，“我们不能允许其他国家在这个未来强大的产业中超越美国，到目前为止我们在很多此类产业中领先。”特朗普强调，“我们是有敌人的，要确保5G不被敌人掌握。”

路透社称，特朗普在讲话中还为实现这一目标提出了一些政策。他强调，美国要赢得5G竞赛，需要刺激私营部门对5G的投资。美国无线通信产业未来预计在5G网络上投资高达2750亿美元，这“将为美国创造300万个就业机会，为我们的经济增加5000亿美元”。特朗普对美国联邦通信委员会（FCC）施压，要求其“大胆”放开频谱资源。他说，“到明年，美国将拥有全世界最多的5G网络。这是一个重大声明。”

美国联邦通信委员会主席帕伊当天也宣布，FCC计划于今年12月10日启动美国第三次5G频谱拍卖。路透社称，这次频谱拍卖将是“美国历史上最大的一次频谱拍卖”。帕伊还称，美国还计划在未来10年投资204亿美元，在美国农村和郊区建设高速宽带网络。

《华盛顿邮报》称，特朗普有关5G的发言和将采取的措施，反映出美国政府为消除在数字化方面与其他国家的“巨大鸿沟”，在5G全球竞争中获得优势所做的最密集努力。报道称，无论哪个国家在部署5G方面尽早取得成功，都将收获巨大红利，并在未来塑造全球经济，正如美国当年在互联网的领先曾使美国公司在蓬勃发展的智能手机和数字服务市场占据了主导地位。





《纽约时报》称，在白宫，特朗普是被一群戴着牛仔帽或安全帽的通信公司工作人员簇拥着发表演讲的。对特朗普而言，这一演讲背后，选举因素同样重要。

美国主要报道高科技产业新闻的“佛罗里达博学者”新闻网称，尽管特朗普没有直接点名具体国家，但是中国以及亚洲的其他国家正在快速发展5G网络，竞争日益激烈。事实上，韩国不久前已经成为世界上第一个启动5G全国网络的国家，有3家运营商负责全国各大城市、公路和铁路的5G服务。而在美国，当前只有Verizon公司提供5G服务，只在芝加哥和明尼阿波利斯部分地区提供服务。新加坡《联合早报》称，目前美国仍有2400万人口无法用上宽带网络，其中以乡村和郊区最为严重。

美国CNBC网站称，美国计划在年底前在92个城市推出5G网络，超过韩国，居世

界第一。不过报道称，目前在美国，只有一款摩托罗拉手机支持5G网络，普通用户在短时间内根本无法享受5G服务。





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