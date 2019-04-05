华为传破例售5G晶片 仅限苹果

一向拒绝向竞争对手出售任何产品的华为，据报立场有变化。科技网站 Engadget 引述消息人士报道，华为现在开放销售其 5G Balong 5000 晶片，但仅限售予苹果公司。





华为 5G Balong 5000 晶片，不仅支援 5G 而且向后兼容 4G/3G/2G 。今年初，该公司称， Balong 5000 晶片主要用于支持华为智慧型产品，如手机与物联网产品，目前仅供华为内部使用。





报道指，在消费设备市场上，华为一直将苹果视为主要竞争对手，加上苹果在 5G 晶片采购上处于困境，倘若华为破例伸出橄榄枝，其举措实在令人讶异。





不过，有分析人士指出，鉴于美国长期指控北京政府涉嫌透过华为等中企窃取美国知识产权和涉嫌间谍活动，因此苹果转向华为的可能性极低。





华为方面对此表示不予置评。但内地传媒引述华为晶片业务内部人士表示，“单相思可不行”。其言下之意应该指这只是苹果的一厢情愿。





瑞银早前表示，苹果明年可能无法推出 5G 版 iPhone ，因苹果与高通陷入专利授权费纷争后，双方之间的合作大受影响。目前只有高通、华为等少数几家公司推出 5G 晶片，因此在与高通纷争还没了结的情况下，苹果推出 5G 版 iPhone 的时间料将影响。（信报）





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