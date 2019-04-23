伊朗称对美取消制裁豁免做好准备 威胁关闭霍尔木兹海峡

伊朗石油部一名消息人士周一表示，该国已经对美国决定结束向伊朗原油买家提供豁免做好准备；而该国媒体报导称，伊朗伊斯兰革命卫队则再次威胁将关闭重要石油运输通道霍尔木兹海峡。





伊朗半官方媒体塔斯尼姆 (Tasnim) 通讯社周一援引伊朗石油部一位不具名消息人士称，美国将伊朗石油出口压低至零的企图将会失败。





美国白宫周一发布声明称，总统特朗普已决定从 5 月开始不再向伊朗石油买家给予制裁豁免。





另外，伊朗伊斯兰革命卫队的海军指挥官 Alireza Tangsiri 称，如果伊朗不能使用霍尔木兹海峡，那么将会把其关闭。





“ 根据国际法，霍尔木兹海峡是一条海上通道；如果我们被禁止使用这条通道，我们会将其关闭， ” 半官方媒体 Fars 通讯社周一援引 Tangsiri 的话称。





“ 如果出现任何威胁，我们将毫不迟疑地保护和防卫伊朗水域， ”Tangsiri 补充说

塔斯尼姆通讯社援引匿名消息人士的话说： “ 无论豁免是否继续，伊朗的石油出口绝不会为零，除非伊朗当局决定停止石油出口 ... 现在这无关紧要。 ”





“ 我们一直在监测和分析所有可能情景和条件以推动我国石油出口，并已采取必要措施 ... 伊朗不等美国的决定，或者没有美国的决定，都将出口自己的石油， ” 塔斯尼姆通讯社援引消息人士的话称。





“ 我们在挫败敌人对我国的打击方面有多年的经验， ” 该消息人士补充说。





伊朗威胁，如果美国试图通过切断石油出口来扼杀德黑兰的经济，则伊朗将封锁海湾的主要石油运输通道霍尔木兹海峡。

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路透社

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