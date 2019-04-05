特朗普赞贸谈 道指高收166点

市场静候中美贸易谈判消息，美国总统特朗普周四收市后会与率领中国谈判代表团的国务院副总理刘鹤见面，他早上在Twitter发文，指谈判进展良好，带动道指造好，尾段一度攀升180点，高位触及26398点；收市仍涨166点或0.64%，报26384点；波音称，数周内可修复737 Max型号飞机的软件系统，股价抽高2.89%；陶氏杜邦升幅达4.98%，为升幅最大的成分股。
美股另外两大指数表现较失色，标普500指数只反覆回升0.21%，收报2879点，但已是连涨第六个交易日，连涨日数为超过一年以来最长；其中，原材料股板块领涨，高收1.01%，软件股板块则跌0.93%；纳指反覆下挫0.05%，收报7891点，Facebook反弹1.43%；亚马逊创办人贝索斯离婚一事尘埃落定，他仍保住公司控制权，亚马逊股价仅跌0.1%。
特朗普周四再在Twitter发文，批评联储局采取不必要及破怀性行动，惟经济仍然稳健，美中及美墨加的贸易协定进展良好，指美国前景乐观。另外，美国上周首次申领失业救济人数意外地减至20.2万，为1969年12月以来最少，市场原预期增加至21.5万。前一周续领失业救济人数录171.7万，亦较市场预期为低。
摩根大通行政总裁戴蒙周四发表致股东的信件，警告投资者要准备好迎接更多如去年底出现的波动市况。
摩通戴蒙警告前景悲观
他一改过去数年的乐观看法，点出联储局利率政策的不确定性、德国经济放缓、英国脱欧及中美贸易摩擦等，令前景悲观，又指银行受更严密的监管，导致投资者须面对资金流动性受限的「新常态」。他警告，地缘政治局势升温，美国全球领导地位似有动摇。
欧股个别发展，英股及法股分别跌0.22%及0.09%，德股升0.28%。亚洲股市表现参差，日股收市升0.05%。
美元回稳，美汇指数升0.2%，报97.3。美元兑日圆涨0.11%，报111.61。欧罗受德国工厂订单下跌所拖累，跌0.1%，报1.1223美元。英国脱欧前景仍未明朗，镑跌0.6%，至1.3081美元。金价偏软，纽约期金曾低见1284.9美元，收市报每盎斯1294.3美元，回吐1美元。
油价继续高位徘徊。布兰特期油去年11月以来首次冲破70美元关，曾高见70.03，收市每桶报69.4美元，升0.1%。纽约期油收报62.1美元，跌0.6%。（信报）
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