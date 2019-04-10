中欧双方同意不得强制转让技术 争取2020年达成投资协定--联合声明

中国 - 欧盟领导人会晤周二在比利时布鲁塞尔举行。双方发表联合声明称，双方同意不得强制转让技术，并承诺 2019 年将在谈判中特别是投资自由化承诺方面，取得结束谈判所必需的决定性进展，以便在 2020 年达成高水平的中欧投资协定。





新华社昨日晚间发布声明全文并称，双方重申共同致力于世界贸易组织 (WTO) 改革合作，以确保其相关性并能应对全球贸易挑战，双方将加紧旨在加强产业补贴国际规则的讨论，并继续就其它议题交换意见。





“ （中欧投资）协定的高水平将体现在实质性改善市场准入、消除影响外国投资者的歧视性要求和做法、建立平衡的投资保护框架以及纳入投资和可持续发展方面的条款。 ” 声明称。





双方强调在知识产权保护和执法方面遵循国际标准的重要性。双方将继续努力在恶意注册知识产权权利、知识产权执法和商业秘密等共同商定的优先领域取得实质性成果。





中国国务院总理李克强在布鲁塞尔三小时峰会结束后的记者会上表示，欧洲企业将享有平等的对待。他并提议设立争议机制来处理企业申诉。峰会主席、欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 谈到这是一大突破。





声明指出，中欧承诺在双边贸易和投资中确保平等、互利合作。双方重申愿加强双边经济合作、贸易及投资，愿相互给予更加广泛、更为便利、非歧视的市场准入。为此，双方将加大努力，为双方确认的一些关键壁垒寻找双方认同的解决方案，并在下一次中欧领导人会晤进行盘点。





声明并称，双方坚定支持以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义和保护主义，并致力于遵守世贸组织规则。





此外，还将将继续推动中国 “ 一带一路 ” 倡议和欧盟欧亚互联互通战略、泛欧交通运输网络对接，并欢迎在中欧互联互通平台签署中欧基于铁路的可持续通道联合研究框架协议。双方将在中欧互联互通平台框架下加强交流。（路透社）

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