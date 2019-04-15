全球最大飞机首次试飞 冀助火箭发射

由Stratolaunch Systems建造的全球最大飞机在美国加州莫哈韦沙漠(Mojave Desert)首次试飞，成绩理想，预料可协助火箭发射。
试飞成功 配6个747引擎
该架名为Roc的白色飞机，于当地上周六早上7时左右(香港时间上周六晚上10时)从莫哈韦太空站起飞，最高飞行时速为300公里以上，高度为接近2.7万公里，旨在测试飞机表现和操控性能，两个多小时后安全返回该太空站，赢得现场数百人的欢呼。
试飞飞行员指出，飞机首航表现比他预期好，尤其是对一架这么复杂且独特的飞机而言。Roc的翼展达117米，相比之下，空巴A380的翼展只有80米左右；机身全长72.5米，拥有双机身及6个波音747飞机引擎。Stratolaunch表示，这次试飞令他们为地面发射系统寻找灵活替代方案的使命更进一步。Stratolaunch是微软创办人之一艾伦(Paul Allen)创立的航天公司。
这架飞机的设计目的是在5.6万公里高空发射重达50万磅的火箭和其他太空飞行器，比起垂直升空的火箭，
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