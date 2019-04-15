全球最大飞机首次试飞 冀助火箭发射

由 Stratolaunch Systems 建造的全球最大飞机在美国加州莫哈韦沙漠 (Mojave Desert) 首次试飞，成绩理想，预料可协助火箭发射。





试飞成功 配 6 个 747 引擎





该架名为 Roc 的白色飞机，于当地上周六早上 7 时左右 ( 香港时间上周六晚上 10 时 ) 从莫哈韦太空站起飞，最高飞行时速为 300 公里以上，高度为接近 2.7 万公里，旨在测试飞机表现和操控性能，两个多小时后安全返回该太空站，赢得现场数百人的欢呼。





试飞飞行员指出，飞机首航表现比他预期好，尤其是对一架这么复杂且独特的飞机而言。 Roc 的翼展达 117 米，相比之下，空巴 A380 的翼展只有 80 米左右；机身全长 72.5 米，拥有双机身及 6 个波音 747 飞机引擎。 Stratolaunch 表示，这次试飞令他们为地面发射系统寻找灵活替代方案的使命更进一步。 Stratolaunch 是微软创办人之一艾伦 (Paul Allen) 创立的航天公司。





这架飞机的设计目的是在 5.6 万公里高空发射重达 50 万磅的火箭和其他太空飞行器，比起垂直升空的火箭，





这种只需要一条很长跑道协助起飞的飞机，理论上让部署人造衞星更具弹性。

Stratolaunch

声称，这将令发射衞星变得“如订机票那么轻松”。（信报）

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