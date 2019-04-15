韩国瑜喊国防靠美国、市场靠中国 中媒警告“家法”伺候

高雄市长韩国瑜近日在哈佛大学进行闭门座谈时，喊出台湾“国防靠美国、科技靠日本、市场靠中国、努力靠自己”的口号，这段话不但惹怒中国网友，中国媒体《央广网》更撰文批评，称中国不会“养台独”，还警告可能祭出“家法”伺候。





中国网站《观察者网》报导韩国瑜 20 字口号的新闻后，许多中国网友留言炮轰韩，“阴阳双面人物”、“骗钱的货色”，更有人直言，韩国瑜竟然想赚中国的钱去买美国的武器，根本就是个台独分子。





除了中国网友气炸外，中国《新浪网》也发出一篇名为“韩国瑜称国防靠美市场靠中国 央媒 : 不养台独”的报导指出，韩国瑜 11 日在美重提九二共识、一中各表，台湾安全、人民有钱，以及所谓国防靠美国、科技靠日本、市场靠中国、努力靠自己，而台北市长柯文哲日前曾更露骨说，国防与美合作、经济与中合作，经济好了可支援国防。





文章宣称，“两岸同属一中，政治分歧固然存在，但可在共谋统一中协商解决。当前聚同化异共发展还来不及，某些人整天『各表』突出异干嘛？两岸关系和平发展，方向得正确，不促统、安全、有钱岂不利独？”





文章更警告，“认家人，岂能赚中国钱、上美国贡，吃里扒外窝里反？若不认家人、开门揖盗做家贼？家法，不是摆设

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家人的善意提醒”。（自由时报）

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