华裔女闯特朗普所在佛州海湖庄园 遭特工被捕

美联社报道，美国检控一名持有中国护照及带有电脑病毒电子设备的女子，上周六欺骗美国特工人员，意图闯入美国总统特朗普当时身处的佛罗里达州海湖庄园。





根据法庭文件，年龄 32 岁的华裔女子 Yujing Zhang ，在当地时间上周六下午行近具乐部外围一个特工哨站，声称她是协会会员及希望使用协会泳池。该名女子当时展示两本中国护照以证明其身份。现场特工指出她不是会员后，有协会职员称她可能是一名会员的女儿，但她当时未有清楚回应。不过，特工最后容许她进入会所。





其后， Zhang 向会所职员称，是为了出席一个活动，但事实上，当晚没有相关活动。另一名特工再次盘问 Zhang ，她讲述另一个说法，表示为了出席另一个活动。当特工要求她离开时， Zhang 情绪激动。特工将她带至特工处办公室盘问。





经调查后， Zhang 被确认擕有四部手机、一部手提电脑、一个电脑硬盘，以及一个内有电脑病毒的电子设备，但没有泳衣。





当局决定起诉 Zhang 向联邦特工作虚假陈述，以及非法进入受限制地区的罪名。她仍然被扣留，直至下周聆讯为止。她的代表律师未有回应传媒有关查询。





暂时没有证据显示 Zhang 有意接近特朗普。（信报）

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