空中客车称美国就其飞机进行制裁缺乏法律基础





美国贸易代表周一提出一份欧盟产品清单，包括从大型商用飞机和零组件到乳制品及葡萄酒等，打算对这些项目加征关税，以报复欧盟的飞机补贴。





BA.N) (WTO) 判定提供数以 10 亿美元计资金，藉以取得竞争优势，双方也被要求停止相关补贴，否则可能面临制裁。 十年来欧盟和美国相互指控对波音和空中客车提供违法补助。双方都已遭世界贸易组织判定提供数以亿美元计资金，藉以取得竞争优势，双方也被要求停止相关补贴，否则可能面临制裁。





空中客车发言人 Rainer Ohler 表示，该公司已经采取行动，以符合剩余的 “ 相对次要 ” 的要求。他还说，美国所言欧盟给空客的补贴对其造成价值 110 亿美元的损失有些夸大。





“ 这个数额被夸大了，不管怎样将由 WTO 确定，而不是美方， ”Ohler 。





Ohler 表示上周 WTO 就美国对波音减税行为的裁定，应可以让欧盟采取 “ 力度更大的反制措施 ” 。





他表示，裁决显示 “ 波音方根本完全无意遵守规定，并确认他们的确违反了 WTO 规定 ” 。





欧盟执委会的一位消息人士称，欧盟在准备可能采取的报复措施。





“ 所有这些将导致不必要的贸易紧张关系，并显示这一长期贸易争端的唯一合理解决办法是和解， ”Ohler 补充说。 ( 路透社 )





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