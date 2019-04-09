空中客车称美国就其飞机进行制裁缺乏法律基础

欧洲飞机制造商空中客车(空中巴士/Airbus)(AIR.PA)周二表示，美国就该公司的飞机实施贸易制裁缺乏法律基础，并对贸易紧张情势发出警告。
美国贸易代表周一提出一份欧盟产品清单，包括从大型商用飞机和零组件到乳制品及葡萄酒等，打算对这些项目加征关税，以报复欧盟的飞机补贴。
十年来欧盟和美国相互指控对波音(BA.N)和空中客车提供违法补助。双方都已遭世界贸易组织(WTO)判定提供数以10亿美元计资金，藉以取得竞争优势，双方也被要求停止相关补贴，否则可能面临制裁。
空中客车发言人Rainer Ohler表示，该公司已经采取行动，以符合剩余的“相对次要”的要求。他还说，美国所言欧盟给空客的补贴对其造成价值110亿美元的损失有些夸大。
“这个数额被夸大了，不管怎样将由WTO确定，而不是美方，”Ohler。
Ohler表示上周WTO就美国对波音减税行为的裁定，应可以让欧盟采取“力度更大的反制措施”。
他表示，裁决显示“波音方根本完全无意遵守规定，并确认他们的确违反了WTO规定”。
欧盟执委会的一位消息人士称，欧盟在准备可能采取的报复措施。
“所有这些将导致不必要的贸易紧张关系，并显示这一长期贸易争端的唯一合理解决办法是和解，”Ohler补充说。(路透社)
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