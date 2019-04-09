美国史无前例地将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织

美国总统特朗普周二表示将把伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 列为恐怖组织，这一史无前例的举措遭到伊朗的谴责，并引发对美国部队会遭到报复性袭击的担忧。





特朗普此举标志着美国首次将一个国家的武装力量列为恐怖组织。特朗普对伊朗一直采取强硬政策路线，包括退出 2015 年签署的伊核协议并重启对该国的全面经济制裁。





该决定将在 4 月 15 日生效。伊朗立即对此作出回应，伊朗国家电视台报导称，最高国家安全委员会也将美国武装部队列为 “ 恐怖组织 ” 。





“ 美国在本地区的军事基地和武装部队将被视为恐怖组织的基地和部队，并将受到相应的对待， ” 伊朗副外长 Abbas Araqchi 对伊朗国家电视台表示，称美国的决定是个 “ 重大的战略错误 ” 。





“IRGC 是伊朗政府实施其全球恐怖主义行动的主要工具， ” 特朗普在声明中称。美国政府一直批评伊朗在伊拉克、叙利亚和也门施加影响力。





批评人士称，特朗普的这个决定只具象征意义，因为按照美国另一项制裁计划 -- 全球恐怖分子特别认定 (the U.S. Specially Designated Global Terrorist) 名单的指认，美国法律已经可以判处与 IRGC 打交道的美国人最高入狱 20 年。





要求匿名的美国官员表示，该决定并不意味着美国军方将把 IRGC 当做盖达组织 (al Qaeda/ 基地组织 ) 、伊斯兰国或其他激进组织对待。





“ 不会有与伊朗开战或者杀死一群伊朗人之类的事情。完全不会， ” 一位官员并称，美国军方并未得到新的指示去 “ 追击 ” 伊朗部队。





三位伊朗官员表示，虽然德黑兰方面的措辞强硬，但伊朗的回应将只是 “ 外交层面且温和的 ” 。 ( 路透社 )





Twitter

sgnypost





