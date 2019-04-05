里程碑 中兴与法国电信运营商完成欧洲首次5G通话

外媒称，近日，法国电信公司旗下的电信运营商Orange公司和中兴通讯达成了移动网络演进上的重要里程碑，双方携手在西班牙巴伦西亚市实现了首个使用“独立组网”（SA）的百分百的5G通话，包括语音和数据。
据欧洲新闻社4月3日报道，此次通话使用了基于5G新空口协议的基站、5G核心网和测试终端，单个用户终端的最大下行吞吐量达到了876Mbps；而当12个用户终端在一个小区同时工作时下载速率达到了3.2Gbps，上传速率达770Mbps。此次测试部署的架构完全符合第三代合作伙伴计划（3GPP）此前公布的“独立组网”相关标准，并使用了中兴通讯的端到端商用产品。
Orange公司网络总监莫妮卡·萨拉表示：“了解这项全新和具有颠覆性的5G技术是非常重要的。中兴通讯的独有技术已经在这一里程碑中展示出来，我们对此次测试结果感到非常自豪。”
中兴通讯全球销售总裁肖明强调：“中兴通讯非常高兴与Orange公司合作，在5G领域进行持续技术创新和领导。我们预计，这种长期合作关系将是学习5G商业化的一种方式。
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