英机构评21世纪“七大技术奇迹” 含iPhone手机

美国福克斯新闻频道网站3月31日发表文章称，英国皇家工程院列出了21世纪七大工程奇迹。这一名单是根据来自该院数个青年工程师项目的专家和一个专门小组提供的信息编制的。现将内容编译如下：
1。戈尔特斯面料
戈尔特斯面料防水透气，同时能让汗液通过。在服装和鞋类中使用这种面料，能减少防水喷剂和防水蜡的使用。此前，这些喷剂和蜡在磨损后必须重新喷涂。
2。“鹰眼”系统
皇家工程院称，“鹰眼”是一个计算机系统，它可以“视觉跟踪一个球的轨迹，并显示其在统计学上最有可能的运动路径图像”。该系统在网球和足球等运动项目中得到最广泛运用，用于对有争议场面作出准确裁判。
3。杜比全景声系统
杜比全景声系统使声音能在剧院中几乎任何地方移动，而类似于1977年用于《星球大战》的传统立体声环绕音响只能从几个角度发出声音。皇家工程院称，杜比全景声系统使艺术家能将特定声音作为单独音频对象进行处理，这些声音能“被原声音乐创作者精确地置于影院三维空间中的任何地方并进行移动，从而使观影体验更加身临其境”。
4.iPhone手机
皇家工程院称，苹果公司的这款手机“在2007年掀起了一场移动通信革命”。iPhone手机向世人介绍了各种应用软件，并使我们能将互联网“收入囊中”。它还“彻底改变了用户界面”，“其简洁性使智能设备获得了一批全新受众”。
5.YouTube网站
这个视频共享网站使互联网视频从“一项相对较小的服务变成了所有人都使用的服务，为奈飞和亚马逊金牌会员等服务铺平了道路”。
6.3D打印骨移植
在骨移植方面，3D打印被用来将“类似于天然骨质的陶瓷制成定制结构和支架”。新骨骼能够在植入物周围生长，甚至与其融为一体。这些技术被用于下颚和面部手术。
7。清洁水
皇家工程院称：“脏水和恶劣卫生条件导致的腹泻每两分钟就夺去一名5岁以下儿童的生命。”该院还称，在全球范围内仍有六分之一的人无法获得清洁水。在水的卫生消毒、分配和处理方面，工程创新至关重要。
该院称，新的努力包括在处理污泥时回收利用能源以及研发由石墨烯制成的智能过滤器。
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