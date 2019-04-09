中国官媒:中美磋商剩下问题都是硬骨头

中美第九轮高级别经贸磋商，双方在经贸协定文本等重要问题上达成新的共识。新华国际时评称，磋商愈到关键时，中美愈要共同努力相向而行。
时评表示，磋商到了第九轮，如同攀登高峰，愈接近登顶，面临的挑战与困难愈多。围绕协定文本，剩下的问题个个都是硬骨头，要对磋商的长期性、复杂性和艰巨性有更清醒认知，做好更充足的准备，并多一些底线思维。
着眼当下，中美双方关键要在两国元首共识的指引下，继续抓紧磋商，共同努力解决好彼此关切的剩余问题，推动两国经贸关系健康稳定向前发展。咬定青山不放松，只要坚持相互尊重，致力于平等协商，任何难题都能找到彼此可以接受的解决办法。
放眼未来，40年后中美关系再出发，双方要适应新的现实，继续相向而行，管控分歧，拓展合作，不断寻找和扩大利益交汇点，不断深化和推进务实合作，共同发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，这也是两国各界的最大公约数和共同努力的方向。
对中国而言，世界百年未有的大变局下，危和机始终同生并存。站在新中国成立70周年的历史节点上，无论国际风云如何变幻，中国都会坚定不移走自己的路。在实现高质量发展的新征程上，中国改革的脚步不会停滞，开放的大门只会愈开愈大。（信报）
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