赖清德:参选总统冀为美中台关系注和平动能

“台湾关系法”立法满 40 周年，前行政院长赖清德表示，这次他决定参与民进党总统初选，是希望对美中台三角关系发展，注入更为和平、稳定与民主的动能。





赖清德今天透过 Facebook 贴文指出，面对大陆从来不放弃对台湾动武的威胁，以及不断用“统一”和“一国两制”作为打压台湾主权独立与国际生存空间的强迫作为，美国依据台湾关系法提供台湾防衞保证和协助，也是稳定台海现状不被片面改变的和平基础。





赖清德表示，随着大陆崛起为全球秩序带来的冲击，两岸关系在军事、政治与经济等层面，早已出现失衡，这也促使台美关系必须更加的紧密与合作，让台湾的国家利益，在美中两强竞争的赛局中，减少遭受冲击。





他指出，这次他决定参与民进党总统初选，是希望对美中台三角关系发展，注入更为和平、稳定与民主的动能。他表示，台湾是美国政府推动“印太战略”不可或缺的战略资产，也是维系亚太和平与稳定的重要成员，更是未来中国能否走向民主化的关键因素。





他又指，唯有提升台美合作及与其他志同道合国家的伙伴关系，台湾才能走出大陆的统战分化与国际孤立。他希望未来的台美关系，能够在台湾关系法奠定的坚实基础上，继续壮大。





他坚信未来的台美关系能够在守护民主、捍衞和平以及确保繁荣等层面，历久弥新。（信报）





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