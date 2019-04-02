苏贞昌：与中国签购买意向书跟下订单是两回事

陆委会主委陈明通提出“禽兽说”引发热议，行政院长苏贞昌今天表示，“中国军机都已经越过中线，威逼台湾而来，我们还吵，值得吗”，但也提醒与中国签购买意向书跟下订单是两回事。





陈明通昨天在广播节目中提到“如果人类只顾物质生活，与猪狗禽兽有什么差别”，但他今天表示，并非针对高雄市长韩国瑜，并对措词不当引起议论，两度鞠躬致歉。





苏贞昌表示，“中国军机都已经越过中线，威逼台湾而来，我们还吵，值得吗”，但对于听到韩国瑜在议会答询说反对一国两制，这很值得肯定。





苏贞昌说，韩国瑜推销农产品也应该给予肯定，不过要特别提醒跟中国签订购买的意向书，跟接到订单是完全两回事。过去前总统马英九时代与中国的意向书中说，要买 2000 多吨的虱目鱼，与最后只买了 19 吨。韩国瑜当北农总经理的时候，说要买 2 万盒的茶叶，到最后也只有 1000 盒，“韩市长应该特别注意，签购买意向书跟下订单是两回事，还要请多加油”。





苏贞昌说，不论是哪一个行业，“我们都一定要照顾到全台湾，我们一定要坚守台湾”，这样才是“顾巴肚，又拜佛祖”（台语）。





记者问到，“禽兽说”的说法是否有伤害到农民的情感吗？苏贞昌说，农渔民最需要的就是辛苦培育出来的各类农产品、渔产品都需要有销路；“我们要好好的保护农渔民，不要受害，就是顾农渔民的巴肚”。





苏贞昌说，像今天再一次到桃园机场来，视察防范非洲猪瘟病毒入侵，他上任第一天就到机场来，经过 80 天又再来，就是感谢基层、海关、航警到防疫人员、甚至到“护国神犬”，大家用尽全力防止非洲猪瘟病毒，从中国疫情疫区入侵。因为台湾防制的很好，到目前为止农民养猪没有受害，“让我们还有卤肉饭可以吃”。（中央社）

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