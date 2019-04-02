刘鹤赴美贸易谈判 中国再端两项回礼

中国政府宣布，继续暂停对美国汽车及零部件加征报复性关税，并加强管制类鸦片药物芬太尼（ fentanyl ）。此举将为本周恢复进行的美中贸易谈判营造正面氛围。

在美国暂缓原定今年 1 月 1 日起上调对 2000 亿美元中国货品加征关税的税率后，中国也在同一天暂停对美汽车与零部件加征关税的针对性举措。中国财政部 3 月 31 日宣布继续暂停这项关税措施，但并未提供具体的结束日期。





据中国外交部表示，担任贸易谈判特使的中国国务院副总理刘鹤一行已启程前往美国，继续美中经贸高层磋商。





中国官方也承诺下个月起加强列管芬太尼类物品。管制芬太尼类药物是去年 12 月 1 日中国领导人习近平在阿根廷与美国总统川普会面时所做承诺。中国国家禁毒委员会表示，中国政府已正式整类列管芬太尼类物品， 5 月 1 日起列入“非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录”。





2 项相关举措显示中方有意继续保持谈判气氛，能谈定美中贸易协议文本并供川习签署。即便双方在落实层面上仍有症结，但中国决心避免会损害经济和市场的贸易摩擦继续升温。





中国国务院关税税则委员会发出的声明指出，对原产美国的汽车及零件继续暂停加征关税，是为落实中美两国元首在阿根廷的会晤共识，继续为中美经贸磋商创造良好氛围，积极回应美方推迟提高税率之举。





除加强列管芬太尼，中国官方也承诺会打击线上贩售并将药品销往美国的地下网络，会切断相关网上的通联管道，并加强海关对私人包裹查验。由中国各地网路贩售管道销出的芬太尼类药品，被认为是美国每年数千例施用过量致死的元凶。（中央社）

Twitter

sgnypost





