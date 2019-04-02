新加坡列冒犯性歌词名单 女神卡卡亚莉安娜榜上有名

在一份提交给新加坡国会议员的“具冒犯性歌词”名单中，美国流行音乐天后女神卡卡和小天后亚莉安娜都榜上有名，这是新加坡内政部长尚穆根针对仇恨言论发表声明的一部份。





路透社报导，近一个月前，瑞典死亡金属摇滚乐团 Watain 原订在新加坡举行演唱会，却在演出前几小时，遭新加坡资讯通信媒体发展局（ IMDA ）以“曾有亵渎宗教和鼓吹暴力纪录”为由禁止登台。





社会风气保守的新加坡严格管制公共言论和媒体，尤其是牵涉到种族和宗教议题。

新加坡反对派国会议员陈硕茂（ Chen Show Mao ）昨晚在脸书贴出一张“限制仇恨言论”的部长声明照片，标题是“今天的一课”。





截至今天下午，这则贴文已被转发超过 1000 次，留下数百则评论。





根据名单，女神卡卡（ Lady Gaga ）的“犹大”（ Judas ）、亚莉安娜（ Ariana Grande ）的“上帝是女人”（ God is a woman ）、九吋钉乐团（ Nine Inch Nails ）的“异端邪说”（ Heresy ）和赫齐尔（ Hozier ）的“带我去教会”（ Take me to Church ）等歌曲，都被列为是“具冒犯性歌词的例证”。





女神卡卡和亚莉安娜过去都曾在新加坡举办演唱会，这份名单并未暗示在这些艺人当中，有谁将被禁止再次赴新加坡开唱。





新加坡内政部并未立即应要求置评。





尚穆根针对仇恨言论发表声明时，正值新加坡将打击假新闻法案送交国会审议，引发网路业者和维权团体忧心，此举可能赋予政府过多权力、阻碍言论自由。（中央社）





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