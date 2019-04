新加坡列冒犯性歌词名单 女神卡卡亚莉安娜榜上有名

在一份提交给新加坡国会议员的“具冒犯性歌词”名单中,美国流行音乐天后女神卡卡和小天后亚莉安娜都榜上有名,这是新加坡内政部长尚穆根针对仇恨言论发表声明的一部份。





路透社报导,近一个月前,瑞典死亡金属摇滚乐团 Watain 原订在新加坡举行演唱会,却在演出前几小时,遭新加坡资讯通信媒体发展局( IMDA )以“曾有亵渎宗教和鼓吹暴力纪录”为由禁止登台。





社会风气保守的新加坡严格管制公共言论和媒体,尤其是牵涉到种族和宗教议题。

新加坡反对派国会议员陈硕茂( Chen Show Mao )昨晚在脸书贴出一张“限制仇恨言论”的部长声明照片,标题是“今天的一课”。





截至今天下午,这则贴文已被转发超过 1000 次,留下数百则评论。





根据名单,女神卡卡( Lady Gaga )的“犹大”( Judas )、亚莉安娜( Ariana Grande )的“上帝是女人”( God is a woman )、九吋钉乐团( Nine Inch Nails )的“异端邪说”( Heresy )和赫齐尔( Hozier )的“带我去教会”( Take me to Church )等歌曲,都被列为是“具冒犯性歌词的例证”。





女神卡卡和亚莉安娜过去都曾在新加坡举办演唱会,这份名单并未暗示在这些艺人当中,有谁将被禁止再次赴新加坡开唱。





新加坡内政部并未立即应要求置评。





尚穆根针对仇恨言论发表声明时,正值新加坡将打击假新闻法案送交国会审议,引发网路业者和维权团体忧心,此举可能赋予政府过多权力、阻碍言论自由。(中央社)





