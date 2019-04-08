美媒：美国沦为21世纪病人 特朗普是“症状”之一

美媒称，美国《外交政策》双月刊网站 4 月 2 日刊文称，美国是 21 世纪的病人，正濒临衰落，特朗普只是 “ 症状 ” 之一。

文章称，艾萨克 · 阿西莫夫在其经典的 “ 基地系列 ” 科幻小说中，设想了一个由帝国首都川陀所统治的银河帝国。这个帝国数千年来一直维持着和平与繁荣，但正濒临衰落。唯一清楚地认识到这一点的人是心理历史学家哈里 · 塞尔登。他通过数学计算确定，维持帝国运转的核心条件是不可持续的，银河帝国将在几个世纪内土崩瓦解。阿西莫夫在 1951 年美国的全球实力鼎盛期发表了这些文字。但是，它们可能也在描述 2019 年的华盛顿。





堕落的统治阶级是如何成为国家安全风险、对美利坚帝国构成生存威胁的？

文章认为，答案就在上世纪 70 年代，当时美国社会契约的弱点因经济不景气之下的物价上涨、能源危机和灾难性的越南战争而暴露无遗。

为了应对这一切，美国的政治精英支持私有化、放松监管、对富人大规模减税、将工业岗位外包并使经济金融化。此后，不平等现象加剧，美国大部分地区经历了持续的衰落。

文章称，对美国作为一个强大、团结的全球行动者的近乎普遍的理解是有缺陷的，需要修正。

文章认为，把 2019 年的美国与过去衰落的帝国主义国家相提并论似乎是荒谬的。但是，现在美国首都的状况是特朗普总统在履行其最基本的职责方面无能为力（至少私下几乎所有人都这样承认），这已成为全球笑柄。





文章指出，特朗普只是一个症状，是过去二三十年来外部资金对华盛顿的影响司空见惯的最明显和最卡通化的例子。

从阿联酋和其他海湾君主国对智库和媒体机构的普遍影响，到几乎整个美国政府在美国以色列公共事务委员会面前卑躬屈膝，到通过美国最大、最富裕城市的房地产业输送外国资金，美国政府正在出售自己。

文章认为，美国政府的存在不是为美国人的利益服务；相反，它的存在是为了使全球化寡头政治集团的利益永久化。





总体而言，强大的公司利益几乎完全挤掉了美国首都的民主问责制，包括金融、保险、能源、技术等以美国为基础的主要行业。大多数大公司都是跨国公司，总部设在世界各地的大城市，高管惊人的财富意味着他们在社交方面与国际同行而不是与大多数美国人有更多的共同点。





文章指出，对竞选筹款完全放松管制以及华盛顿随后将腐败合法化，其规模在其他发达国家闻所未闻。

换言之，美国的实力，无论多么强大，如果用来达到出价最高者的目的，都毫无意义。

正如阿西莫夫所说，帝国之所以往往会衰落，是因为它们过度扩张自己，破坏了精英阶层，并为它们自身的灭亡创造了先决条件。这是一场持久、颓废的崩溃。

Twitter

sgnypost





