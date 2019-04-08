西班牙人长寿因为话多？女性1天能说1.8万个单词

语言是人类沟通信息、诉说情感的工具，近日有研究发现，侃侃而谈有利于长寿。据西班牙加泰罗尼亚电视台 7 日报道，西班牙研究人员经过长时间研究发现，西班牙人长寿的一个重要秘诀就是：话多。





报道称，西班牙神经科学家罗哈斯在他的论文里写到，至 2040 年西班牙将成为世界上人均寿命最长的国家，除去西班牙特有的地理环境优势，如灿烂的阳光、新鲜的空气、优质的水源、美味的海鲜之外，说话也是提升健康的重要因素。罗哈斯说，西班牙女性一般在一天内使用的口语单词为 1.5 万至 1.8 万，说话时的舌头运动和与对方的情感交流会产生肾上腺素，对健康有利。

罗哈斯特别提到，西班牙语中的 “R” 这个字母发大舌音，也叫舌颤音，发音时舌头要剧烈抖动，舌头的抖动也促进人脑的活动，对于减少或缓解痴呆起到了极好的作用。此外，西班牙语的单词很多是多音节，也增加了舌头的运动。研究还称，西班牙 5 至 7 岁孩子说话的频率也高于欧洲其他国家的同龄孩子。

以《环球时报》记者本人在西班牙居住多年的经验，西班牙人确实爱说话，还有爱说车轱辘话的习惯。满街的酒吧都是给人说话聊天的场所，几个人在酒吧里畅聊、一聊就是几个小时是常事。这在一些人看来也许是浪费时间，但现在研究表明：任何事都是有利有弊。

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