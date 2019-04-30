被控滥权打压对手 苹果：我们平等对待每个程序

据香港《文汇报》报道，近期，多个应用程序开发商表示，因自身产品对苹果业务构成威胁，被苹果公司打压。苹果公司回应称，他们平等对待每个程序，被下架或限制使用的程序多因为其在装置中获取了过多的信息。





据报道，2018年，美国苹果公司推出“屏幕使用时间”（Screen Time）功能，协助用家管理使用手机的时间，但苹国应用商城（App Store）内还有不少其他受欢迎的管理使用时间应用程序。分析员发现，在17个热门的手机监管程序中，至少有11个在去年被苹果下架或限制功能，其余知名度较低的程序亦面临类似压力。

报道称，两个热门监管程序Qustodio及Kidslox，上周向欧盟竞争事务办公室投诉，其中Kidslox投诉被苹果要求修改功能，导致程序无法与Screen Time竞争。俄罗斯网络安全公司卡巴斯基实验室3月也在美国投诉苹果垄断，称苹果强迫该公司移除家长管理程序中的核心功能。

另一程序OurPactt在App Store中有超过300万次下载，许多家长均以此管理子女使用手机的时间，但却在2月被苹果下架，该程序开发公司的行政总裁认为苹果“正逐步摧毁这个行业”。

苹果发言人莱文辩称，公司平等对待每个程序，包括与苹果旗下服务互相竞争的程序，公司要求下架或修改功能，是因他们在用家装置中取得过多信息。

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