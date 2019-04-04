特朗普爆料：习近平喜欢被称“king”

美国、中国三日在华府展开新一轮贸易谈判前，美国总统特朗普二日爆料，自己前年十一月访问中国时，曾当面直呼中国国家主席习近平为“国王（ king ）”，而且习近平显然“喜欢”这个称呼。





直喊国王 习“哈哈两声”





特朗普在共和党募款晚宴上，忆述自己2017年11月出访中国的情景，指称“习近平是个强人，我都称他为『国王』。虽然他跟我说『我不是国王，我是（国家）主席』；但我跟他说『你出任终身国家主席，所以你是国王』；他哈哈两声就没再多说话”。特朗普认为，习近平“喜欢”被称为“国王”，并自认与习近平相处融洽。





特朗普善用奉承辞令来打交道，如他曾数度自夸与朝鲜领导人金正恩相处愉快；但他也曾直指金正恩是“火箭人”、“疯子”。





实际上，特朗普前年出访北京时，习近平还不能终身出任国家主席；中国全国人大会议一八年三月才通过宪法修正案，删除国家主席连任两届的任期限制。此外，特朗普访问中国后数月，美中贸易战便正式开打，并持续至今。





特朗普普2日也在共和党晚宴宣称，美国若不对中国商品征收关税，中国经济可能在几年内追上美国，“他们（中国）会在很短时间内追上我们（美国） … 可能就在两年内，在我的任期结束之前。但现在他们要追过我们，还要很长一段时间”。（自由时报）

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