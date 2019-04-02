NASA:印度反卫星试验留400块碎片 威胁空间站安全

美国宇航局（ NASA ）局长布里登斯坦表示，印度进行反卫星试验之后，美国在太空发现试验留下了 400 多块碎片。

据俄罗斯卫星通讯社 4 月 2 日报道，布里登斯坦在宇航局发表演讲时说： “ 我们发现，印度试验之后留下了 400 多块碎片，这还不是全部能被发现的。我们正在跟踪大一些的碎片，主要是一些 10 厘米和 10 厘米以上的碎片，这部分数量有 60 块 ” 。

布里登斯坦指出，根据美国的数据， 60 块碎片中的 24 块将飞越国际空间站最高点的上空。 “ 试验制造的碎片将飞掠国际空间站上空，这是一个非常糟糕的事情 ” ，布里登斯坦表示。

截至上周，该局和联合空间作战中心（隶属于美国战略司令部）估计国际空间站遭受小块碎片撞击的风险在 10 天内上升了 44% 。尽管风险有所增加，但站上航天员仍是安全的，如果必要，国际空间站将通过机动来避开碎片。

目前，国际空间站常驻航天员人数一般为 6 人。俄罗斯载人航天系统总设计师叶夫根尼 · 米克林今年 1 月表示，计划将国际空间站俄罗斯航天员人数从 2 名增至 3 名，常驻人数将随之增至 7 人。





印度总理莫迪上周向外界宣布，印度成功利用反卫星导弹在地球低轨道上击落一颗卫星。莫迪称这是历史性事件，印度成为继美国、俄罗斯等国家之后第四个具备反卫星能力的国家。

3 月 28 日，美军司令部副司令大卫 ∙ 汤普森指出，美国反导预警体系监视到了此次反卫星试验。汤普森还指出，美国军方正在跟踪碎片云图中的大约 270 个目标，他还表示，随着收集数据的增多，这个数字将会增加。





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