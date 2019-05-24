日本新一代超级计算机以富士山命名 拟2021年启用

据日本共同社报道，日本超级计算机“京”将于今年8月停用，23日日本理化学研究所宣布，后续使用的新一代超级计算机已命名为 “富岳”，将于2021年前后启用，力争实现达到“京”100倍以上的全球最高水平运算速度。





研究所理事长松本纮称：“要解决新药开发和防灾等社会性课题，高速计算机不可或缺。我们将竭尽全力完成和运用。”

日本新超级计算机的名称在2019年2月至4月公开征集，收到了约5100份应征方案。其中有2份提议“富岳”，最多的是“兆”和“垓”。报道称，“富岳”是富士山的别名，以此表达性能之高、可在众多领域使用的广泛范围。

“富岳”的开发计划投入约1100亿日元，将用于日本企业和大学在新药开发和暴雨预测等研究方面。研究中心的所长松冈聪称“力争在运算速度和节能性上实现全球第一”。“富岳”运算速度视解答问题的不同而有所区别，预计为“京”的40至120倍左右。

“京”用于运算医疗、气象预测、半导体研发等方面的各种研究数据，曾列全球超级计算机运算速度排行榜首位。2006年，日本政府主导启动对“京”的研发，2012年6月落成，研发费用达到约1110亿日元。

Twitter

sgnypost





