美国国会将立法帮农村电信运营商换掉华为、中兴设备

由美国国会两党议员组成的一个小组周三提出一项立法，将为美国电信供应商提供约7亿美元补助款，弥补他们将华为设备从网络移除产生的成本。
根据参议员的声明，该法案还将阻止在下一代5G网络中使用华为和中兴通讯(000063.SZ)的设备或服务。
美国指控中兴与华为为中国政府服务，担心这些公司设备可能被用来对美国从事间谍活动。中国政府与中兴、华为均表示这些指控毫无根据。
共同发起该法案的共和党参议员科顿(Tom Cotton)在一份声明中表示，“由于牵扯到众多利害关系，我们的通信基础设施必须受到保护，免于受到外国政府和华为这类企业的威胁。”
参议院情报委员会首席民主党议员Mark Warner和参议院商务委员会主席Roger Wicker也支持该法案。
虽然美国大型无线公司已与华为切断关系，但农村的小型运营商仍依靠华为和中兴的交换机和设备，因为它们通常更为便宜。
代表用户少于10万人运营商的美国农村无线运营商协会估计，该协会有25%成员的网络中有华为和中兴设备，替换掉需耗费8-10亿美元。(路透社)
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