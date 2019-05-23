微软下架华为笔电 从微软美国商店中删除原因不明

又是华为一个坏消息，这次又是对华为的一个打击，微软下架华为笔电，微软美国商店下架了华为MateBook笔记本电脑，已经在微软美国商店中彻底删除了，一点痕迹也没有，现在下架华为MateBook笔记本电脑的原因还不清楚。接下来一起看一看。
据了解，有一点还不清楚微软是不是停止了出售许可证，成为了谜底。微软下架华为笔电，想要购买华为MateBook笔记本电脑可能很难买到，可能还有一种渠道能够买到华为MateBook等笔记本电脑，那就是去一些实体店查看是否有库存。还有一款华为Mate20Pro也是被谷歌网站下架了。共计华为在美国多款笔记本均遭到销售，在美国市场难以买到有关华为的产品，美国对华为实在是太狠了。
近期，华为经历了非比寻常的时刻，可以说非常的艰难，谷歌宣布和华为暂停合作，彻底扰乱了华为手机等业务，各位应该都知道美国已经将华为列入了“实体清单”，坏事是一件接着一件，许多美国公司均宣布和华为暂停业务业务合作，其中是博通、因特尔，还有就是高通，美国知名的科技公司均选择和华为暂停合作。美国对华为的一系列施压，就是在逼华为上梁山，华为自己研发的OS操作系统很快就会上市了，最快在今年的秋天，最迟就是明年的春天。
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