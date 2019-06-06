IMF警告中美关税争端将导致2020年全球GDP减少0.5%

国际货币基金组织(IMF)周三警告称，当前已经实施的以及威胁将要实施的美中关税措施可能导致明年全球经济产出减少0.5%。
IMF总裁拉加德在博客和一封给20国集团(G20)财长和央行行长的简短信函中称，对中美两国间的所有贸易征收关税，如美国总统特朗普威胁的那样，会造成全球国内生产总值(GDP)蒸发约4,550亿美元－这一损失比G20成员国南非的年度GDP还要大。
“这些都是自己造成的伤害，必须加以避免。”拉加德在IMF博客上一篇贴文中表示，“如何避免？消除最近实施的贸易壁垒，避免任何形式的更多壁垒。”
IMF表示，美国关税和中国迄今采取的报复性措施，包括最近美国将2,000亿美元的中国进口商品清单上的美国关税提高到25%，可能会使2020年的经济增幅减少0.3个百分点，其中一半以上的影响来自对企业信心和金融市场情绪的负面冲击。
“事实是，保护主义措施不仅损害了经济增长和就业，而且降低了可贸易消费品的可承受性，对低收入家庭造成了不成比例的伤害。”拉加德表示。
贸易紧张局势已经导致IMF将2019年经济增长预期较4月份下调0.4个百分点，至3.3%。IMF周三表示，即将发布的数据表明，由于中国采取了更为宽松的货币政策和经济刺激措施，预计今年下半年经济增长将温和回升。
IMF预计，2020年全球经济将增长3.6%，但表示，这一前景容易受到贸易紧张局势、英国退出欧盟的不确定性、阿根廷和土耳其等一些面临压力的经济体复苏前景不确定等因素的影响。
IMF表示，如果经济增长放缓，政策制定者应采取协调一致的行动，包括采取“果断”行动，在拥有可用资源的国家放松货币政策和财政刺激。IMF表示，如果全球的政策反应“同步”，并辅以旨在提高经济效率的结构性改革，这些措施将更加有效。
拉加德还主张加大努力，强化世界贸易组织的规则，特别是在补贴、知识产权保护和服务贸易方面。她援引IMF的研究表明，从长远来看，服务贸易自由化可以为全球GDP增加约3,500亿美元。
**下调中国经济预估**
周三稍早，IMF调降中国2019年经济增长预测至6.2%，因贸易摩擦相关的不确定性升高，IMF表示，若美中贸易战升级，将有足够理由进一步宽松货币政策。
而仅仅两个月之前，IMF才将2019年中国经济增长预估从6.2%上调至6.3%，部分是因那时中美达成贸易协议的前景光明。IMF周三也将中国2020年的增长率预估从6.1%下调至6%。
中美贸易争端上月突然升级，加深了美国关税措施对中国经济带来的风险。
自2018年中以来，美国已累计对总值2,500亿美元的中国输美商品加征关税，指责中国强制技术转让和窃取知识产权。中国否认这些指责，并采取反制行动，对约1,100亿美元美国商品加征关税。
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