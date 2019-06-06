IMF警告中美关税争端将导致2020年全球GDP减少0.5%

国际货币基金组织 (IMF) 周三警告称，当前已经实施的以及威胁将要实施的美中关税措施可能导致明年全球经济产出减少 0.5% 。





IMF 总裁拉加德在博客和一封给 20 国集团 (G20) 财长和央行行长的简短信函中称，对中美两国间的所有贸易征收关税，如美国总统特朗普威胁的那样，会造成全球国内生产总值 (GDP) 蒸发约 4,550 亿美元－这一损失比 G20 成员国南非的年度 GDP 还要大。





“ 这些都是自己造成的伤害，必须加以避免。 ” 拉加德在 IMF 博客上一篇贴文中表示， “ 如何避免？消除最近实施的贸易壁垒，避免任何形式的更多壁垒。 ”





IMF 表示，美国关税和中国迄今采取的报复性措施，包括最近美国将 2,000 亿美元的中国进口商品清单上的美国关税提高到 25% ，可能会使 2020 年的经济增幅减少 0.3 个百分点，其中一半以上的影响来自对企业信心和金融市场情绪的负面冲击。





“ 事实是，保护主义措施不仅损害了经济增长和就业，而且降低了可贸易消费品的可承受性，对低收入家庭造成了不成比例的伤害。 ” 拉加德表示。





贸易紧张局势已经导致 IMF 将 2019 年经济增长预期较 4 月份下调 0.4 个百分点，至 3.3% 。 IMF 周三表示，即将发布的数据表明，由于中国采取了更为宽松的货币政策和经济刺激措施，预计今年下半年经济增长将温和回升。





IMF 预计， 2020 年全球经济将增长 3.6% ，但表示，这一前景容易受到贸易紧张局势、英国退出欧盟的不确定性、阿根廷和土耳其等一些面临压力的经济体复苏前景不确定等因素的影响。





IMF 表示，如果经济增长放缓，政策制定者应采取协调一致的行动，包括采取 “ 果断 ” 行动，在拥有可用资源的国家放松货币政策和财政刺激。 IMF 表示，如果全球的政策反应 “ 同步 ” ，并辅以旨在提高经济效率的结构性改革，这些措施将更加有效。

拉加德还主张加大努力，强化世界贸易组织的规则，特别是在补贴、知识产权保护和服务贸易方面。她援引 IMF 的研究表明，从长远来看，服务贸易自由化可以为全球 GDP 增加约 3,500 亿美元。





** 下调中国经济预估 **





周三稍早， IMF 调降中国 2019 年经济增长预测至 6.2% ，因贸易摩擦相关的不确定性升高， IMF 表示，若美中贸易战升级，将有足够理由进一步宽松货币政策。





而仅仅两个月之前， IMF 才将 2019 年中国经济增长预估从 6.2% 上调至 6.3% ，部分是因那时中美达成贸易协议的前景光明。 IMF 周三也将中国 2020 年的增长率预估从 6.1% 下调至 6% 。





中美贸易争端上月突然升级，加深了美国关税措施对中国经济带来的风险。





自 2018 年中以来，美国已累计对总值 2,500 亿美元的中国输美商品加征关税，指责中国强制技术转让和窃取知识产权。中国否认这些指责，并采取反制行动，对约 1,100 亿美元美国商品加征关税。





美国总统特朗普之前发出威胁，将对另外价值约

3,000

亿美元的中国输美商品加征多达

25%

的关税。

(

路透社

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