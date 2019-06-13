华为要求美国威瑞森通讯支付逾10亿美元的专利许可费





华尔街日报早些时候报导称，华为一名负责知识产权许可的高管 2 月份曾写道，威瑞森通讯应支付相关费用 “ 以解决专利许可问题 ” 。上述消息人士称，这些专利涵盖了该公司 20 多家供应商的网络设备，其中包括美国一些主要科技公司，但这些供应商将对威瑞森通讯进行赔偿。这位知情人士表示，华为已直接联系其中的一些科技公司。





据华尔街日报的报导，这些专利涉及核心网络设备、有线基础设施和物联网技术。该人士说，这 230 多项专利的许可费超过 10 亿美元。





包括威瑞森通讯在内的有关公司已经通知美国政府。目前正值中国和美国之间的争端日益加剧之际。华为提出支付许可费要求，可能更多地是与中美之间的地缘政治斗争有关，而不只是索要专利费。





华为和威瑞森通讯的代表上周在纽约会面，讨论了一些相关的专利，以及威瑞森通讯是否正在使用其他可能侵犯华为专利的公司的设备。





威瑞森通讯发言人 Rich Young 未就具体问题置评， “ 因为这是一个潜在的法律问题。 ”





然而 Young 表示， “ 这些问题不仅仅是 Verizon 的问题。鉴于更广泛的地缘政治背景，任何涉及华为的问题都会对我们整个行业产生影响，同时也会引起国内和国际关注。 ”





华为以及美国无线运营商

T-Mobile US Inc (

)

和

AT&T(

)

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Sprint Corp

不予评论。

(

路透社

)

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