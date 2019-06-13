特朗普称对中国采取关税行动无最后期限 两国关系“敏感”

美国总统特朗普周三拒绝就进一步向 3,250 亿美元中国商品加征关税一事设定最后期限，并称与中国关系良好，但在中方推翻贸易协议的承诺后，关系变得 “ 敏感 ” 。





特朗普一再威胁将针对尚未受关税影响的几乎所有中国输美商品加征关税，其中包括手机、电脑与服装等，藉此将贸易战升级；然而他也表示，仍计划与中国国家主席习近平在本月稍晚会面。





当被问及在进一步采取惩罚举措前与中国达成协议的进度是否设有最后期限时，特朗普的答案是否定的。





“ 我没有最后期限， ” 特朗普在一场记者会上指着自己的头表示， “ 我的最后期限就是在这里。我们会想出一个最后期限。基本上没有什么人可以弄清楚。 ”





特朗普重申，他相信制造商在美国已实施的关税压力下正撤出中国，这对美国制造业是一件有利的事。





“ 我认为我们最后会和中国达成协议。我们有非常好的关系，虽然目前如预料般有一点敏感。我想他们真的必须达成协议。 ”





虽然特朗普称他计划在日本 20 国集团 (G2 0) 峰会期间会晤习近平，但中方尚未确认任何会谈计划。





美中两国贸易谈判 5 月破裂。特朗普政府官员表示，中国对停止盗窃知识产权等议题的承诺打了折扣。





“ 我们以为我们已达成协议，但不幸的是，他们想要更改协议，他们不能对我这么做。但有某些事会发生，我认为那将是非常正面的事， ” 特朗普说。





美国希望中国改变其贸易做法，包括不要求美国企业为了在华做生意而必须分享技术，限制补贴中国国有企业，并扩大中国市场的准入。

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