华为高管预计今年在5G上的研发投资超过100亿元人民币

中国电信业巨擘--华为5G产品线总裁杨超斌周四表示，预计今年在5G（第五代移动通信）上的研发投资会超过100亿元人民币；公司持续加大在5G领域投资，目前在5G网络上不含终端，整个投入的人力超过1万人。
中央电视台（CCTV）客户端并援引他称，移动通信每一代技术的这个界线是非常明显的，未来10年就是5G的10年。
中国正式进入5G商用元年。工业和信息化部今日向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照；工信部部长苗圩强调，将一如既往欢迎外资参与中国5G市场。
华为稍早则在官方公众号上发文称，华为公司将凭借端到端全面领先的5G能力全力支持中国运营商建好中国5G。相信不久的将来，中国5G将引领全球。
CCTV报导并援引中兴通讯(000063.SZ)高级副总裁王翔称，中兴已经持续加大在基础的芯片、算法等方面的投入，目前已经掌握了7纳米包括10纳米的一个（5G）芯片的研发工作，新的7代芯片，就是基于7纳米工艺来做出来的芯片。
报导显示，华为共向5G标准化组织提交18,000多篇5G标准提案，标准提案及通过数居全球首位，其主导的极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为5G国际标准的重要组成部分；中兴通讯已在包括中国、美国、加拿大、澳大利亚等八个国家开展5G终端测试，在全球与超过40家运营商开展了5G合作。
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