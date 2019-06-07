华为高管预计今年在5G上的研发投资超过100亿元人民币

中国电信业巨擘 -- 华为 5G 产品线总裁杨超斌周四表示，预计今年在 5G （第五代移动通信）上的研发投资会超过 100 亿元人民币；公司持续加大在 5G 领域投资，目前在 5G 网络上不含终端，整个投入的人力超过 1 万人。





中央电视台（ CCTV ）客户端并援引他称，移动通信每一代技术的这个界线是非常明显的，未来 10 年就是 5G 的 10 年。





中国正式进入 5G 商用元年。工业和信息化部今日向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照；工信部部长苗圩强调，将一如既往欢迎外资参与中国 5G 市场。





华为稍早则在官方公众号上发文称，华为公司将凭借端到端全面领先的 5G 能力全力支持中国运营商建好中国 5G 。相信不久的将来，中国 5G 将引领全球。





CCTV 报导并援引中兴通讯 000063.SZ) 7 纳米包括 10 纳米的一个（ 5G ）芯片的研发工作，新的 7 代芯片，就是基于 7 纳米工艺来做出来的芯片。 报导并援引中兴通讯高级副总裁王翔称，中兴已经持续加大在基础的芯片、算法等方面的投入，目前已经掌握了纳米包括纳米的一个（）芯片的研发工作，新的代芯片，就是基于纳米工艺来做出来的芯片。





报导显示，华为共向 5G 标准化组织提交 18,000 多篇 5G 标准提案，标准提案及通过数居全球首位，其主导的极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为 5G 国际标准的重要组成部分；中兴通讯已在包括中国、美国、加拿大、澳大利亚等八个国家开展 5G 终端测试，在全球与超过 40 家运营商开展了 5G 合作。





华为稍早表示，在全球

5G

的商用步伐上，华为公司已位居前列。早在

2018

年

2

月世界移动通信大会期间，华为就已完成全球首个

5G

通话，并推出了全球首个

5G

终端。当前，华为已在全球

30

个国家获得了

46

个

5G

商用合同，

5G

基站发货量超过

10

万个，居全球首位。（路透社）

Twitter

sgnypost





