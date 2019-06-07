印度首都垃圾山高度直逼泰姬陵

印度新德里的一“垃圾山”随着垃圾数量的增多而不断增高，有专家预言，如果不采取措施，这一“垃圾山”的高度将在明年直逼泰姬陵。
据《印度斯坦时报》报道，印度首都新德里东部加吉浦（Ghazipur）镇的垃圾堆积问题尤为严重。当地专家认为，按目前增长速度估计，加吉浦镇的“垃圾山”明年有望取代高73米的泰姬陵，成为世界的“新地标”。2018年，这一“垃圾山”更是收到来自最高法院的警告，要求该地安装警告灯以警示来往客机。
“垃圾山”实为面积超过40个足球场大小的垃圾堆填区，高达65米，每年增高约10米，吸引了不少如鹰等动物围吃垃圾。该处早在2002年已过度饱和。但据当地一名官员透露，每天仍有大概2000吨垃圾运往加吉浦。
2018年，“垃圾山”的部分区域在一场大雨中倒塌，致使两人死亡。事故发生后，当地政府开始禁止往该地再运送垃圾，但由于没有找的新的垃圾填埋点，这一纸禁令只持续了短短几天。
除了倒塌，“垃圾山”还经常因为甲烷气体酿成大火，要花费数天时间才能将大火熄灭。专家认为，这些从垃圾中喷出的甲烷气体在与大气混合时，会产生致命的影响。另外，最近还发现，这个“垃圾山”流出的黑色有毒液体正污染当地水源。
另外，附近有居民抱怨焚烧垃圾释放有毒臭气，令人呼吸困难、容易引发疾病，多人因此而搬离。有研究显示在2013年至2017年，新德里有多达981人死于急性呼吸道感染。印度为世界最大垃圾生产国之一，年产超过6200万吨垃圾。
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