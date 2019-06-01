中国对已加征关税的600亿美元美国商品部分提高税率正式生效

中国对 600 亿美元目标清单上的大部分美国进口商品加征关税的措施按计划于周六正式生效，这是中国对美方升级全球最大两个经济体之间的贸易战进行的报复措施。





这项关税行动于 5 月 13 日宣布，于北京时间 6 月 1 日午夜（ 5 月 31 日 1600 GMT ）开始生效。在 5,140 种美国目标产品中，有一半以上将加征 20% 或 25% 的关税。此前，中国政府曾对目标商品加征 5% 或 10% 的关税。





自 5 月 10 日中美上一轮贸易磋商以僵局告终后，目前还没有安排进一步的贸易谈判。 5 月 10 日，美国总统特朗普宣布上调 2,000 亿美元的中国商品关税，并将采取措施，可能对所有剩余的中国进口商品征收关税。





中国下令提高关税是对特朗普此举的回应。





特朗普指责中国破坏了一项旨在解决其他贸易争端的协议，违背了此前几个月谈判期间做出的承诺。中国否认了这些指责。





最近几周，北京方面变得更加尖锐，指责华盛顿缺乏诚意，并誓言不会屈服于特朗普政府的要求。特别是自美国政府将中国科技巨头华为列入黑名单，实际上是禁止该公司与美国公司做生意以来，中方的措辞就更加强硬。





中国官方报纸本周警告称，中国政府准备在与美国的贸易战中，利用其在稀土生产方面的主导地位。稀土共包含 17 种元素，从高科技消费电子产品到军事装备，用途广泛。 ( 路透社 )

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