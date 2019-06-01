美国务卿蓬佩奥对德国表示：使用华为设备就不要想共享情报

在一场围绕下一代网络的消耗战中，美国周五向西方盟友施压，称允许中国华为建设电信基础设施的国家可能被切断关键情报数据的来源。





美国国务卿蓬佩奥在与德国外交部长马斯会面后发出了这一警告。迄今为止，德国与英国和法国站在同一立场，拒绝禁止华为参与建设 5G 网络的要求。





在为期五天的欧洲之行的第一站，蓬佩奥表示，尽管各国将对使用何种设备做出 “ 主权决定 ” ，但这一决定将产生后果，这是跨大西洋贸易和安全紧张局势升级的最新迹象。





他在新闻发布会上表示 :“ 鉴于我们不能允许有关普通公民或国家安全的数据通过我们没有信心的网络，我们可能不得不改变我们的作法。 ”





蓬佩奥随后与德国总理默克尔举行了简短会谈，之后飞往瑞士。蓬佩奥称德国是 “ 美国伟大、重要的伙伴和盟友 ” 。





默克尔自己前一晚在向哈佛毕业生发表演讲后刚从美国飞回，她告诫他们 “ 推倒无知之墙 ” ，坚持真理而不是谎言－用词被广泛解读为含蓄的批评美国总统特朗普。

“ 美国现在和将来都是我们在欧洲以外最重要的伙伴。 ” 默克尔在同蓬佩奥会晤前对记者表示， “ 我们有很多问题要讨论，因为世界并不安宁， ” 她补充说。她提到了防止伊朗获得核武器和阻止伊朗 “ 侵略性行动 ” 的挑战。





蓬佩奥本月敦促亲密盟友英国不要使用华为的技术来建设新的 5G 网络，因为担心它可能成为中国间谍活动的工具。





从贸易到军费开支和核不扩散等一系列问题上，美国与德国盟友存在分歧。





蓬佩奥的访问原定于本月早些时候，但由于德国和美国在伊朗核问题上的分歧加剧，他的访问在最后一刻被取消。





针对美国副总统彭斯周四在加拿大对华为发表的类似言论，中国外交部发言人表示，迄今为止，美方没有拿出任何证据，来证明华为的产品或者服务存在安全风险，一切所谓的罪名都只是莫须有。





外交部发言人耿爽表示 “ 我们希望美方能够停止这种错误做法，这与他们的大国身份和地位根本就不相称。 ”( 路透社 )





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