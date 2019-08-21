任正非细述华为“作战模式”改革计划 以应对危机

中国华为技术有限公司的创始人任正非表示，公司今年将在生产设备方面加大支出，以确保供应的连续性，同时削减冗余人员，效率不高的管理人员将会被降职，因为在美国实行出口限制后，华为正“处在危亡关头”。
美国方面本周表示，将延长对华为的暂缓令，允许其继续向美国公司购买零部件，以供应现有客户。但与此同时，美国又将另外40多家华为子公司列入黑名单。
74岁的任正非在周一在发给员工的电邮中使用了军事术语，要求全体人员积极工作力争完成销售目标，公司已启动“作战模式”以渡过这场危机。
“现在公司处在危亡关头，”当过兵的任正非在电邮中说。路透获悉这份电邮，华为方面也对其内容予以证实。
“如果你认为自己不适合这个岗位，可以下岗让道，让我们的‘坦克’开上战场；如果你想上战场，可以拿根绳子绑在‘坦克’上拖着走，每个人都要有这样的决心！”
华为是持续长达一年、涉及范围广泛的美中贸易战的关键主题。美国在5月以国家安全风险为由对华为实施贸易禁令。然而，受助于中国市场本身智能手机销售强劲，华为上半年营收增长了23%。
任正非在这封电邮中表示，“上半年我们经营情况看起来很好，应该是中国区客户同情我们，及时支付了货款，中国区销售量大，显得现金流多，这并不代表真实情况。”
不过他对华为全年业绩表达了信心，表示需要继续加大战略投资，加快购买生产设备，“把钱花掉，解决生产连续性问题。”
根据电邮内容，华为正藉由赋予前线更多权力、减少汇报的层级、淘汰效率不彰的岗位等方式以改革全球运营。
“通过3-5年时间，华为公司一定会换一次‘血’”他表示，“当我们度过最危机的历史阶段，公司就会产生一支生力军，干什么？称霸世界。”(路透社)
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