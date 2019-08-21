特朗普称他必须“对付中国” 无论短期内是否伤害美国经济

美国总统特朗普周二表示，他必须在贸易问题上与中国对抗，即使这会给美国经济造成短期伤害，因为北京方面几十年来一直在欺骗美国。
“总得有人来对付中国，”他在罗马尼亚总统Klaus Iohannis访问白宫时对记者表示，“这是必须要做的事。唯一不同的是我在做这件事。
“中国占这个国家的便宜已经25年了，甚至更长时间，现在是时候采取行动，不管是对我们的国家有利，还是短期内对我们的国家不利。从长远来看，必须有人这么做，”他说。
对美国经济可能滑入衰退的担忧上周重压金融市场，且似乎令政府官员对经济能否撑到2020年11月总统大选感到不安。
民主党周日指出，特朗普的贸易政策带来了重大短期风险。美国股市上周因担忧经济陷入衰退而大跌，三大股指周三收盘下跌约3%，到周五才收复失地。
寻求连任的特朗普再次试图打消人们对经济衰退的担忧，他表示，“我们离经济衰退还很遥远。”
特朗普的关税计划搅动全球市场，并加剧了投资者的担忧。全球最大的两个经济体之间的贸易争端已进入第二年，目前还没有结束的迹象。(路透社)
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