特朗普认为美联储是市场动荡的罪魁祸首 而不是贸易战

美国总统特朗普周三将美国联邦储备委员会(FED/美联储)的政策列为近期市场动荡的罪魁祸首，此时正值全球市场对中美贸易战的影响以及近期美国经济状况日益感到担忧。
特朗普在推特上写道，去年四次加息“美联储行动得太快”，现在扭转立场和降低借贷成本“已经非常、非常晚了”，“太糟糕了，这么多好处都得不到!”
周三稍早，美国国家贸易委员会主任纳瓦罗对福克斯商业新闻网表示，美联储应“尽快”降息50个基点，他称此举将导致“道指升至30,000点”。
道琼工业指数.DJI和其他美国主要股指周三盘中下跌逾2.4%，债券投资者已将部分美债收益率推至创纪录低点。
更令人担忧的是，两年期美债收益率曾短暂高于10年期美债收益率，这种“倒置”状况，被证明是长时间存在的情况下，曾在美国历次经济衰退之前出现过。
这或许是迄今为止反映美国经济前景在过去12个月中发生了巨变的最具戏剧性的证据，美国经济前景从一帆风顺、持续增长，变成持续10年的经济扩张面临与日俱增的风险。
通常需要某种形式的强大冲击才能使美国经济偏离轨道——2001年短暂的经济衰退之前，互联网股票的泡沫破裂；在更为严重的2007-2009年大衰退之前，美国房地产和信贷市场崩溃。
今年以来，特朗普的贸易言论和对贸易伙伴征收关税的力度不断加大，尤其是自5月以来，投资者的行为似乎表明，这种冲击可能已经到来。
全球贸易量下降。鉴于其对出口的依赖，德国经济在某种程度上是全球贸易的晴雨表，该国经济增长在第二季度出现萎缩。数据还显示，中国7月工业产出增幅降至逾17年以来最低。不确定性指数也大幅上升。
企业进行调整以适应可能长达数年的全球供应链和成本结构重组，“挑战在于，特朗普的贸易政策被证明是如此反复无常，以至于你无法消除不确定性，”俄勒冈大学经济学教授Tim Duy说，“所以问题变成是，政策要变得足够宽松……还是保持紧缩以致经济保持脆弱状态?”
联邦基金利率期货合约的投资者目前预计，美联储2019年剩余三次政策会议每次都将降息25个基点。这将使指标联邦基金利率目标区间降至1.25%-1.50%。
加之美联储在7月最近一次会议上降息，这也意味着美联储在2015年开始的一系列缓慢加息行动中积累的降息“弹药”将被用去近一半。
截至去年9月，美联储对美国经济的前景的评估仍相对乐观，预计特朗普政府在2018年推出的1.5万亿美元大规模减税和支出刺激计划将维持经济增长，并为稳步加息提供理据。
刺激效应消退的速度快于预期，甚至让一些美联储官员感到借贷成本被提升得太高。
有意在2020年连任竞选中主打经济牌的特朗普，对于进一步降息已经迫不及待了。一年多来，他一直在批评美联储加息——甚至在他与中国的贸易摩擦从被视为经济上的烦恼演变为更大、可能长期存在的风险之前，他就开始这样做了。
**联储政策走在了周期的前面?**
与前两次衰退相比，美联储的政策实际上可能走在了经济周期的前面。
在2001年和2007年的两次衰退中，美联储甚至在收益率曲线倒置后还在加息，直到约一年后衰退开始前几个月才降息。
就目前的情况而言，美联储在1月发出了政策转变的信号，当时它打消了进一步加息的预期，并在周三收益率曲线倒置前两周下调了利率。
但此次降息是否被证明已经足够是另一回事。
美联储前主席叶伦在接受福克斯商业电视网周五播出的采访时说，她认为美国经济有“足够的强度”来避免衰退，但“陷入衰退的可能性已经明显上升，而且比我认为的要高。”(路透社)
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