马云:女性员工不能低于33%

阿里巴巴董事局主席马云表示，公司必须设一条警戒线，女性员工绝对不能低于33%。
马云出席2019全球女性创业者大会时称，公司以前有一半员工是女性，最近收购几家公司后，女性员工的比例急剧降下来，很是着急，但女性领导者的比例依然有34%。
他认为，必须设一条警戒线，女性员工要成为未来领导考核的一个重要KPI(关键绩效指标)，绝对不能低于33%。其实这不是阿里巴巴千方百计为女性提供工作岗位，主要是如果女性的比例太少，阿里巴巴不会成功，是女性带给了阿里巴巴成功的机会。
马云指出，未来30年，比拼的是智慧和体验。在体验时代，女人会愈来愈厉害，因为她们懂得别人、理解别人、懂得支持和帮助别人。男性做生意非常注重数字，而女性做生意特别关注体验，数字时代注重体验更加容易成功。
他举例，从淘宝来看，女性店主近几年交易额的增长，比男性店主高出30%，淘宝直播的主播80%是女性。很多人明明是可以靠颜值，但偏偏非常努力，她们靠对产品的理解、对用户的洞察以及关心、支持用户，所以都做得非常成功。（信报）
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