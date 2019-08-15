文在寅:若日本走对话合作之路愿配合

韩国总统文在寅在纪念二战结束的光复日仪式上发表演说。他提到日本对韩国实施贸易限制措施，相信只有合作才能携手发展，如果日本走对话与合作之路，韩国愿意配合。
据韩联社报道，文在寅表示，韩国没有停留在过去，而是不断与日本在安全、经济领域开展合作，尝试与日本一道疗愈日本殖民统治时期受害者的伤痛，以史为镜，坚持携手合作的立场。反省历史并不意味着停留在过去，而是要摆脱历史走向未来。他希望日本反省给邻国带去的不幸历史，与韩国一道引领东亚的和平与繁荣。
他指出，日本经济也同样在自由贸易的秩序中实现分工和发展。在国际分工机制中，任何国家若把自身优势领域作为武器，就无法维持和平的自由贸易秩序，先发展起来的国家绝不能剥夺后起发展国家的机会。若日本此刻走对话与合作之路，韩国愿意配合，并将与其一道打造公平贸易与合作的东亚。
文在寅又指，如果韩朝携起手勇下主导韩半岛命运的决心，定能获得成功。只有结束分裂，光复才算完整，国家才能任谁都无法动摇。他说，朝鲜虽然不断射弹，但韩国亦拥有强大无比的防卫力量。韩国严密注视倾力防备，不让韩半岛紧张局势升级，最终的目标不是对抗，而是对话。希望大家认识到，目前美国和北韩持续进行对话，日本也在推进与朝对话，希望韩国不要成为固执于意识形态的落伍者。文在寅承诺，决心在任期内巩固推进无核化与和平机制，并在此基础上开启和平经济，走向统一。（信报）
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